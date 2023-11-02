ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где оценка воздействия и комплексное разрешение зеленой реформы?

Совместно с предпринимателями экономическую модель Эстонии разработают так, чтобы она была климатически нейтральной и устойчивой. При этом отмечается, что достижение целей зеленого соглашения возможно только путем повышения осведомленности всего общества и вовлечения различных групп интересов.

Последнее очень правильное утверждение. Но вопрос в том, предполагается ли это сделать по существу или напоказ. В этом отношении поприще очень широкое, потому что со всей темой зеленого поворота значительно больше размытости и путаницы, чем ясности. Начиная, к примеру, с внятного определения, что такое зеленая реформа, почему она проводится, каковы выгоды и потери, экологические, экономические и социальные последствия и цена.

При создании более крупного предприятия необходимо составить бизнес-план, найти источники финансирования, сделать планировки, провести оценку воздействия на окружающую среду, ходатайствовать о комплексном экологическом разрешении и провести еще множество процессуальных действий, в ходе которых детально анализируются все возможные воздействия и риски данного производства.