ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где оценка воздействия и комплексное разрешение зеленой реформы?

Партия реформ, "Eesti 200" и Социал-демократическая партия записали в коалиционном соглашении, что будут проводить зеленую реформу в сотрудничестве государственного, частного и третьего секторов.
Совместно с предпринимателями экономическую модель Эстонии разработают так, чтобы она была климатически нейтральной и устойчивой. При этом отмечается, что достижение целей зеленого соглашения возможно только путем повышения осведомленности всего общества и вовлечения различных групп интересов.
Последнее очень правильное утверждение. Но вопрос в том, предполагается ли это сделать по существу или напоказ. В этом отношении поприще очень широкое, потому что со всей темой зеленого поворота значительно больше размытости и путаницы, чем ясности. Начиная, к примеру, с внятного определения, что такое зеленая реформа, почему она проводится, каковы выгоды и потери, экологические, экономические и социальные последствия и цена.
При создании более крупного предприятия необходимо составить бизнес-план, найти источники финансирования, сделать планировки, провести оценку воздействия на окружающую среду, ходатайствовать о комплексном экологическом разрешении и провести еще множество процессуальных действий, в ходе которых детально анализируются все возможные воздействия и риски данного производства.
Зеленая реформа - это процесс, который очень основательно и масштабно затрагивает и меняет все общество. Поэтому, прежде чем общество даст ему зеленый свет, разрешение на старт и комплексное разрешение, необходимо провести доскональный анализ и оценку воздействия. Однако на данный момент зеленая реформа, похоже, дала фальстарт. Если большинство людей будут чувствовать, что она влечет за собой лишь повышение цен и налогов, то неизбежно будут расти также непонимание и противодействие, которых можно было бы избежать, действуя иначе.