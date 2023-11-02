"Eesti Kontsert" и волость, очевидно, и впредь будут вместе содержать Йыхвиский концертный дом

В понедельник министр культуры Хейди Пурга встретилась с представителями "Eesti Kontsert" и Йыхвиской волости, чтобы обсудить будущее концертного дома.
- В случае Йыхвиского концертного дома дело имеем со значимым межмуниципальным объектом, и его жизнеспособное функционирование важно для всего региона и общины. Мы обговорили, каковы будут планы следующих лет, то есть как сообща продолжать и после 2025 года, когда закончится договор между волостью и целевым учреждением "Eesti Kontsert", - прокомментировала йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель.