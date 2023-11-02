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"Eesti Kontsert" и волость, очевидно, и впредь будут вместе содержать Йыхвиский концертный дом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В ближайшее время выяснится, насколько большие инвестиции требуются Йыхвискому концертному дому, достигшему по человеческим меркам возраста совершеннолетия.
В ближайшее время выяснится, насколько большие инвестиции требуются Йыхвискому концертному дому, достигшему по человеческим меркам возраста совершеннолетия. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Что будет с Йыхвиским концертным домом с 2026 года, когда закончится действующий сейчас двадцатилетний договор между целевым учреждением "Eesti Kontsert" и Йыхвиской волостью? Оба готовы и впредь сообща содержать уездный храм культуры.

В понедельник министр культуры Хейди Пурга встретилась с представителями "Eesti Kontsert" и Йыхвиской волости, чтобы обсудить будущее концертного дома.

- В случае Йыхвиского концертного дома дело имеем со значимым межмуниципальным объектом, и его жизнеспособное функционирование важно для всего региона и общины. Мы обговорили, каковы будут планы следующих лет, то есть как сообща продолжать и после 2025 года, когда закончится договор между волостью и целевым учреждением "Eesti Kontsert", - прокомментировала йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель.

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