Ээви Паасмяэ после колебаний взяла на себя руководство ида-вирускими центристами

Около 30 лет состоящая в рядах Центристской партии Паасмяэ и прежде руководила Ида-Вирумааским округом партии. Однако на нескольких предыдущих выборах руководителя она уступала остро критиковавшему действия руководства партии Мареку Кулламяги, которому пришлось, однако, год назад покинуть ряды Центристской партии. Он был разочарован тем, что Центристская партия не нашла ему места в своем списке на выборах в Рийгикогу, и решил баллотироваться по списку партии "Eesti 200".