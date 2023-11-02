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Ээви Паасмяэ после колебаний взяла на себя руководство ида-вирускими центристами

Эрик Гамзеев
, журналист
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У Ээви Паасмяэ не было ни одного конкурента на выборах председателя Ида-Вирумааского округа Центристской партии.
У Ээви Паасмяэ не было ни одного конкурента на выборах председателя Ида-Вирумааского округа Центристской партии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководителям Центристской партии удалось уговорить возглавить Ида-Вирумааский округ партии заслуженного ида-вируского ветерана партии Ээви Паасмяэ, которая еще на прошлой неделе была от этого далеко не в восторге.

Около 30 лет состоящая в рядах Центристской партии Паасмяэ и прежде руководила Ида-Вирумааским округом партии. Однако на нескольких предыдущих выборах руководителя она уступала остро критиковавшему действия руководства партии Мареку Кулламяги, которому пришлось, однако, год назад покинуть ряды Центристской партии. Он был разочарован тем, что Центристская партия не нашла ему места в своем списке на выборах в Рийгикогу, и решил баллотироваться по списку партии "Eesti 200".

Поэтому место исполняющего обязанности руководителя округа пришлось занять в конце прошлого года Ээви Паасмяэ. Еще на прошлой неделе Паасмяэ говорила, что с вероятностью 90 процентов не будет больше баллотироваться в руководители округа, поскольку устала от происходящей внутри партии грызни. Тем не менее, когда в субботу состоялось общее собрание Ида-Вирумааского округа Центристской партии, Паасмяэ оказалась единственным кандидатом на пост председателя и была избрана.

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