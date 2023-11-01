В Кохтла-Ярве продолжается озеленение

Выбор Ахтмеской части города для озеленения обусловлен необходимостью увеличения зеленых насаждений в этом микрорайоне, сообщает Кохтла-Ярвеская горуправа. Вице-мэр Эрик Сечков объяснил, что в Ярвеской части города уже существует много старых деревьев, которые в будущем также будут рассматриваться для замены, а в данный момент приоритетом стало улучшение зеленых зон в Ахтмеской части.

Новые посадки простираются на более чем три километра, включая разнообразные виды деревьев, такие как ель, рябина обыкновенная, черноплодная и сахалинская, липа, и другие. Все растения были отобраны в питомниках "Juhani Puukool" и высажены озеленителями из "Ökopesa", которое было выбрано через конкурсный отбор.

Деревья уже были посажены вдоль гаражей на бульваре Эстония, а также созданы две большие площадки около Ахтмеского спортзала. Дополнительные деревья появятся возле Малеваской и Таммикуской школ, а также на улице Сыпрузе.

В рамках этого проекта также будет создан вишневый сад, включая 67 саженцев японской вишни, который будет расположен на одной из нынешних пустырей.

Кроме того, вдоль заборов детских садов "Руккилилль", "Тареке" и Кохтла-Ярвеского молодежного центра будут высажены декоративные кусты. Недалеко от детского сада "Тухкатрийну" будет высажена черноплодная арония, которая не только радует глаз красивым цветением, но и предлагает вкусные ягоды осенью.