У КОХТЛА-ЯРВЕ ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННАЯ РОК-ОПЕРА "Мы встречаемся сегодня в Кохтла-Ярве…"

Перед премьерой рок-оперы директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур представил недавно вышедшую книгу "Kohtla-Järve Viis" об истории основания гимназии, где наряду с многочисленными фотографиями опубликованы воспоминания многих нынешних и бывших учителей и учеников гимназии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Аймла отметил, что нелегко заставить звучать такой большой состав, в котором имеются как солисты, так и вокальный ансамбль, хор, группа и оркестр, и это нужно было учитывать при создании музыки. "В таких случаях всегда приходится повозиться над сложностью звучания, но на сцене все это прозвучало все-таки довольно близко к тому, как я задумывал, - сказал он, отметив, что ни минуты не сомневался, когда Хендрик Агур впервые сказал ему о создании рок-оперы. - Я сразу сказал да! Чем безумнее идеи, тем больше я завожусь!"

Автора слов Аапо Ильвеса Агуру тоже не пришлось долго уговаривать. "Я и раньше сотрудничал с ним, а также я в курсе истории этого края. Мне было просто принять это предложение", - сказал он, напомнив, что он же написал тексты для вышедшей десять лет назад фундаментальной книги об использовании сланца "Kukersiit ja konnatahvel".