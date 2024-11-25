У КОХТЛА-ЯРВЕ ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННАЯ РОК-ОПЕРА "Мы встречаемся сегодня в Кохтла-Ярве…"

"Мы встречаемся сегодня в Кохтла-Ярве, мы завтра встретимся в Кохтла-Ярве..." - прозвучало в финале рок-оперы "Kohtla-Järve", мировая премьера которой состоялась вечером в субботу, 23 ноября, в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры, после чего публика, до отказа заполнившая зал, аплодировала почти пять минут.
Рок-опера дошла до сцены под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, которая отметила этим представлением свой пятый день рождения.
Автором либретто и режиссером оперы стал гимназический преподаватель сценических искусств и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес.
Наряду с учениками и преподавателями гимназии на сцену вышли солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук, Лоора-Элийзе Каарельсон и еще вокалист давнишней ида-вируской панк-группы "Alice Tisler" Янек Пахка. Музыкальным руководителем постановки была Лилиан Рейнметс.
В спектакле участвовали также маленькие певцы из кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju".
В проектной группе рок-оперы играли в том числе: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, а на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. К сценическому воплощению рок-оперы были привлечены около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.
Композитор: это был восхитительный спектакль
- Безмерно рад! - признался композитор рок-оперы Сийм Аймла непосредственно после того, как по окончании спектакля закрылся занавес. - Музыка - это один аспект, но то, какая постановка и шоу вокруг этого созданы, это все же восхитительно. Так много молодежи вместе делают что-то на сцене - это лучшее, что может быть. Спектакль доставил огромное удовольствие.
По словам Аймла, над постановкой этой оперы проделана огромная работа и он кланяется за это перед режиссером Неэме Кунингасом, автором идеи спектакля и директором гимназии Хендриком Агуром и музыкальным руководителем Лилиан Рейнметс.