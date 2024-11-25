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У КОХТЛА-ЯРВЕ ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННАЯ РОК-ОПЕРА "Мы встречаемся сегодня в Кохтла-Ярве…"

В Кохтла-Ярвеском центре культуры 23 ноября состоялась премьера оригинальной рок-оперы "Kohtla-Järve". Рок-оперой, которая прошла при аншлаге и в итоге была удостоена более чем пятиминутных аплодисментов, Кохтла-Ярвеская гимназия отметила свой пятый день рождения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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"Мы встречаемся сегодня в Кохтла-Ярве, мы завтра встретимся в Кохтла-Ярве..." - прозвучало в финале рок-оперы "Kohtla-Järve", мировая премьера которой состоялась вечером в субботу, 23 ноября, в зале Кохтла-Ярвеского центра культуры, после чего публика, до отказа заполнившая зал, аплодировала почти пять минут.

Рок-опера дошла до сцены под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии, которая отметила этим представлением свой пятый день рождения.

Автором либретто и режиссером оперы стал гимназический преподаватель сценических искусств и многолетний главный режиссер национальной оперы "Estonia" Неэме Кунингас. Музыку написал Сийм Аймла, слова - Аапо Ильвес

СВЯТАЯ ТРОИЦА: либреттистом и постановщиком рок-оперы "Кохтла-Ярве" является Неэме Кунингас, композитором - Сийм Аймла, автором текстов - Аапо Ильвес.
СВЯТАЯ ТРОИЦА: либреттистом и постановщиком рок-оперы "Кохтла-Ярве" является Неэме Кунингас, композитором - Сийм Аймла, автором текстов - Аапо Ильвес. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наряду с учениками и преподавателями гимназии на сцену вышли солисты оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, а также Эдуард Томан, Кауро Тафичук, Лоора-Элийзе Каарельсон и еще вокалист давнишней ида-вируской панк-группы "Alice Tisler" Янек Пахка. Музыкальным руководителем постановки была Лилиан Рейнметс.

Спектакль объединили солисты национальной оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, сыгравшие главных героев Кохтла и Ярве.
Спектакль объединили солисты национальной оперы "Estonia" Прийт Вольмер и Рене Соом, сыгравшие главных героев Кохтла и Ярве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
В будущем гимном Дня шахтера может стать песня "День шахтера", исполненная в рок-опере солистками Лоорой-Элийзе Карельсон и Лилиан Рейнметс, а также вокальным ансамблем и хором Кохтла-Ярвеской гимназии.
В будущем гимном Дня шахтера может стать песня "День шахтера", исполненная в рок-опере солистками Лоорой-Элийзе Карельсон и Лилиан Рейнметс, а также вокальным ансамблем и хором Кохтла-Ярвеской гимназии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В спектакле участвовали также маленькие певцы из кохтла-ярвеского детсада "Kirju-Mirju".

В проектной группе рок-оперы играли в том числе: на клавишных - член легендарных групп "Ruja" и "Rock Hotel" Маргус Каппель, а на бас-гитаре - директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. К сценическому воплощению рок-оперы были привлечены около ста учащихся Кохтла-Ярвеской гимназии.

Такое возможно только в рок-опере "Кохтла-Ярве": на сцене панк-дуэт в составе поющего актера Эдуарда Томана и местного заядлого панка и политика Янека Пахка.
Такое возможно только в рок-опере "Кохтла-Ярве": на сцене панк-дуэт в составе поющего актера Эдуарда Томана и местного заядлого панка и политика Янека Пахка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Композитор: это был восхитительный спектакль

- Безмерно рад! - признался композитор рок-оперы Сийм Аймла непосредственно после того, как по окончании спектакля закрылся занавес. - Музыка - это один аспект, но то, какая постановка и шоу вокруг этого созданы, это все же восхитительно. Так много молодежи вместе делают что-то на сцене - это лучшее, что может быть. Спектакль доставил огромное удовольствие.

За солистами и рок-группой - смешанный хор и молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, придавшие мощь всему представлению.
За солистами и рок-группой - смешанный хор и молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, придавшие мощь всему представлению. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам Аймла, над постановкой этой оперы проделана огромная работа и он кланяется за это перед режиссером Неэме Кунингасом, автором идеи спектакля и директором гимназии Хендриком Агуром и музыкальным руководителем Лилиан Рейнметс.

Перед премьерой рок-оперы директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур представил недавно вышедшую книгу "Kohtla-Järve Viis" об истории основания гимназии, где наряду с многочисленными фотографиями опубликованы воспоминания многих нынешних и бывших учителей и учеников гимназии.
Перед премьерой рок-оперы директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур представил недавно вышедшую книгу "Kohtla-Järve Viis" об истории основания гимназии, где наряду с многочисленными фотографиями опубликованы воспоминания многих нынешних и бывших учителей и учеников гимназии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Аймла отметил, что нелегко заставить звучать такой большой состав, в котором имеются как солисты, так и вокальный ансамбль, хор, группа и оркестр, и это нужно было учитывать при создании музыки. "В таких случаях всегда приходится повозиться над сложностью звучания, но на сцене все это прозвучало все-таки довольно близко к тому, как я задумывал, - сказал он, отметив, что ни минуты не сомневался, когда Хендрик Агур впервые сказал ему о создании рок-оперы. - Я сразу сказал да! Чем безумнее идеи, тем больше я завожусь!"

Автора слов Аапо Ильвеса Агуру тоже не пришлось долго уговаривать. "Я и раньше сотрудничал с ним, а также я в курсе истории этого края. Мне было просто принять это предложение", - сказал он, напомнив, что он же написал тексты для вышедшей десять лет назад фундаментальной книги об использовании сланца "Kukersiit ja konnatahvel".

Аапо Ильвес отметил, что режиссер Неэме Кунингас очень хорошо умеет формулировать то, что он хочет получить. "У меня большой опыт в создании текстов, а также я сотрудничал с Сиймом Аймла. На этот раз нам тоже удалось сделать это правильно, потому что сначала я написал тексты, и мне не нужно было подстраивать их под мелодию", - сказал Ильвес, отметив, что самым веселым для него было сочинение слов песни "День шахтера". Из всех песен рок-оперы его любимая сейчас "Pruuni kulla palavik".

Столь теплый прием был неожиданным

Хендрик Агур сказал, что с самого начала он чувствовал, что сотрудничество между Кунингасом, Аймла и Ильвесом будет плодотворным. "А вот теплый прием и отклик публики стали очень приятным сюрпризом. Кажется, мы сделали что-то очень правильное в нужном месте. Было такое приятное чувство, что Кохтла-Ярве также получит положительное внимание через культуру", - сказал он.

Агур признал, что организовать представление с участием почти ста человек на сцене и полусотни человек фонового сопровождения было довольно сложной задачей для учебного заведения с точки зрения логистики. "Мы работали на пределе своих возможностей, но в глазах зрителя все работало", - констатировал он.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что быть главой города, у которого есть рок-опера своего имени, это фантастическое чувство. "Это отличная вещь, я давно не видел такой крутой рок-оперы и надеюсь, что она покорит мир", - сказал он.

По словам Агура, рок-оперу "Кохтла-Ярве" можно будет увидеть в Ида-Вирумаа еще два раза, поскольку в новом году этот спектакль планируется показать два дня подряд в Йыхви и Нарве. Даты пока уточняются. Кроме того, его планируется сыграть и в Таллинне.

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