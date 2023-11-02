Глава МВД Эстонии предостерегает от получения гражданства РФ

МВД Эстонии сообщило, что в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство РФ на льготных условиях лицам, находящимся за пределами государства. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает, что это является попыткой мобилизации пророссийски настроенного населения.
В российском федеральном законе перечислены более двадцати категорий льготных оснований для получения гражданства РФ, в том числе и тем, кто не проживал на территории Российской Федерации, не владеет русским языком или кто не знает истории страны.
Российская Федерация дает возможность в следующем году получить так называемое "льготное гражданство", например, тем, чьи родители отказались от гражданства РФ или гражданам стран бывшего СССР, у которых до сих пор отстуствует гражданство страны проживания. Также родитель, имеющий гражданство РФ, может ходатайствовать о гражданстве РФ своему ребенку без согласия второго родителя.
По мнению министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, мы имеем дело с очередным шагом в деятельности по влиянию России, целью которого является мобилизация пророссийски настроенного населения в соседних странах.
- Задача России заключается в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, думающие о гражданстве РФ люди должны понимать, что наряду с проявлением настроений сопутствуют и очень четкие и юридически обязывающие последствия, - предупредил Ляэнеметс.
С принятием гражданства РФ у лиц без определенного гражданства появляется страна, гражданами которого они будут являться, что расширит законодательное поле для высылки лиц в случае возникновения проблем. "Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, воюющие сейчас против Украины. Служба в российских оккупационных войсках является, согласно законам ЭР преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию", - подчеркнул министр.
Министр внутренних дел все же не верит, что такая кампания гражданства РФ станет среди жителей Эстонии популярной, потому что полномасштабная агрессия России против Украины в феврале 2022 года наоборот подогрела интерес к получению гражданства Эстонской Республики. "Если в 2021 году о получении гражданства ЭР ходатайствовал 291 гражданин РФ, то в 2022 году эта цифра возросла более, чем в два раза - 726. Проблема заключается скорее в том, что Российская Федерация всячески препятствует выходу из гражданства РФ, что осложняет процедуру получения гражданства ЭР многими желающими", - отметил Ляэнеметс.