Глава МВД Эстонии предостерегает от получения гражданства РФ

В российском федеральном законе перечислены более двадцати категорий льготных оснований для получения гражданства РФ, в том числе и тем, кто не проживал на территории Российской Федерации, не владеет русским языком или кто не знает истории страны.

Российская Федерация дает возможность в следующем году получить так называемое "льготное гражданство", например, тем, чьи родители отказались от гражданства РФ или гражданам стран бывшего СССР, у которых до сих пор отстуствует гражданство страны проживания. Также родитель, имеющий гражданство РФ, может ходатайствовать о гражданстве РФ своему ребенку без согласия второго родителя.

По мнению министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, мы имеем дело с очередным шагом в деятельности по влиянию России, целью которого является мобилизация пророссийски настроенного населения в соседних странах.

- Задача России заключается в желании призвать пророссийски настроенных жителей к проявлению большей лояльности, юридически связав их с Российской Федерацией. С одной стороны, в ситуации, когда Эстонская Республика признала Россию террористическим государством, принятие российского гражданства является четким сигналом антиэстонских настроений. С другой стороны, думающие о гражданстве РФ люди должны понимать, что наряду с проявлением настроений сопутствуют и очень четкие и юридически обязывающие последствия, - предупредил Ляэнеметс.

С принятием гражданства РФ у лиц без определенного гражданства появляется страна, гражданами которого они будут являться, что расширит законодательное поле для высылки лиц в случае возникновения проблем. "Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, воюющие сейчас против Украины. Служба в российских оккупационных войсках является, согласно законам ЭР преступлением, с чем необходимо считаться при возвращении в Эстонию", - подчеркнул министр.