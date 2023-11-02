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Нарва просит государство выделить деньги на ремонт Александровской церкви

Северное побережье
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Нарвская Александровская церковь.
Нарвская Александровская церковь. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Власти Нарвы обратились к финансовой комиссии Рийгикогу с просьбой выделить из государственного бюджета на 2024 год 3,5 миллиона евро на реконструкцию Александровской церкви, пишет Rus.ERR.

"Данная церковь является объектом государственного значения и исторической ценности, реконструкция которого позволит придать зданию церкви общекультурные функции и общественное назначение", - приводит Rus.ERR слова мэра Нарвы Яана Тоотса из его письма в Рийгикогу.

По словам Тоотса, в результате планируемой реконструкции купольный зал церкви с прекрасной акустикой мог бы быть преобразован в церковно-концертный зал на более чем 900 мест.

"Реконструкция Нарвской Александровской церкви - дело, достойное государственного внимания ради лучшего будущего нашего региона и всей страны. Выделение государственной поддержки на реконструкцию здания церкви стало бы важным шагом на пути к разнообразию культурной жизни Ида-Вирумаа и сохранению культурного наследия Эстонии", - нааписалТоотс.

Новостной портал Rus.ERR в конце прошлого года сообщал, что настоятель Нарвского лютеранского прихода Девы Марии Урмас Карилеэт выражал надежду, что реконструкция Александровской церкви впишется в госбюджет 2024 года. Аварийный ремонт спасет здание храма от худшего, и в в церкви можно будет проводить какие-то мероприятия.

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Нарва
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