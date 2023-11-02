Нарва просит государство выделить деньги на ремонт Александровской церкви

"Данная церковь является объектом государственного значения и исторической ценности, реконструкция которого позволит придать зданию церкви общекультурные функции и общественное назначение", - приводит Rus.ERR слова мэра Нарвы Яана Тоотса из его письма в Рийгикогу.

По словам Тоотса, в результате планируемой реконструкции купольный зал церкви с прекрасной акустикой мог бы быть преобразован в церковно-концертный зал на более чем 900 мест.

"Реконструкция Нарвской Александровской церкви - дело, достойное государственного внимания ради лучшего будущего нашего региона и всей страны. Выделение государственной поддержки на реконструкцию здания церкви стало бы важным шагом на пути к разнообразию культурной жизни Ида-Вирумаа и сохранению культурного наследия Эстонии", - нааписалТоотс.