ОПРОС ⟩ Поддерживаете ли вы строительство атомной станции в Ида-Вирумаа?

Анатолий ШЕСТИЛОВСКИЙ, пенсионер:
- Поддерживаю. Бояться атомной энергетики не стоит - современные технологии обеспечивают безопасность, а потребность в электроэнергии есть и рабочие места тоже важны для нашего региона.
Кристо КЫРГНУРМ, безработный:
- Наверное, строить атомную станцию в Эстонии есть смысл, но где это делать, надо хорошо обдумать. Надо ли в Ида-Вирумаа? Вопрос не в том, чтобы "подальше от нашего двора", но не стоит забывать, что мы находимся близко от границы. Думаю, что с этой точки зрения безопаснее построить ее где-то на западе страны.
Андрес ТООМЕ, фрилансер:
- Скорее, не поддерживаю. Почему? Возможно, потому, что не знаю, что это даст, очень близко не вникал в этот вопрос. Не знаю в принципе, нужна ли атомная электростанция в Эстонии вообще...
Инга ПАЛЬМ, пенсионер:
- Сложно ответить, никогда об этом не думала. Надо взвесить, какую пользу уезду она принесет. Если говорить о новых рабочих местах, то, вероятно, их будет немного, кроме того, они такие специфические, что местные жители вряд ли будут конкурентоспособными.
Елена СОЛОВЬЕВА, переводчик:
- Поддерживаю, потому что если мы в будущем уйдем от сланца, как говорят, потребуется замена, но ведь солнышка в Эстонии маловато, а какую альтернативу еще можно предложить? Поэтому на данный момент строительство атомной станции целесообразно, но, безусловно, прежде чем принимать решения, требуются серьезные исследования.