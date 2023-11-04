ОПРОС ⟩ Поддерживаете ли вы строительство атомной станции в Ида-Вирумаа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анатолий ШЕСТИЛОВСКИЙ, пенсионер: - Поддерживаю. Бояться атомной энергетики не стоит - современные технологии обеспечивают безопасность, а потребность в электроэнергии есть и рабочие места тоже важны для нашего региона.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Кристо КЫРГНУРМ, безработный: - Наверное, строить атомную станцию в Эстонии есть смысл, но где это делать, надо хорошо обдумать. Надо ли в Ида-Вирумаа? Вопрос не в том, чтобы "подальше от нашего двора", но не стоит забывать, что мы находимся близко от границы. Думаю, что с этой точки зрения безопаснее построить ее где-то на западе страны.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрес ТООМЕ, фрилансер: - Скорее, не поддерживаю. Почему? Возможно, потому, что не знаю, что это даст, очень близко не вникал в этот вопрос. Не знаю в принципе, нужна ли атомная электростанция в Эстонии вообще...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инга ПАЛЬМ, пенсионер: - Сложно ответить, никогда об этом не думала. Надо взвесить, какую пользу уезду она принесет. Если говорить о новых рабочих местах, то, вероятно, их будет немного, кроме того, они такие специфические, что местные жители вряд ли будут конкурентоспособными.