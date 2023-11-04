Пн, 6.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

ОПРОС ⟩ Поддерживаете ли вы строительство атомной станции в Ида-Вирумаа?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
,
Facebook
Comments
Фото: Fermi Energia
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Анатолий ШЕСТИЛОВСКИЙ, пенсионер:

- Поддерживаю. Бояться атомной энергетики не стоит - современные технологии обеспечивают безопасность, а потребность в электроэнергии есть и рабочие места тоже важны для нашего региона.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кристо КЫРГНУРМ, безработный:

- Наверное, строить атомную станцию в Эстонии есть смысл, но где это делать, надо хорошо обдумать. Надо ли в Ида-Вирумаа? Вопрос не в том, чтобы "подальше от нашего двора", но не стоит забывать, что мы находимся близко от границы. Думаю, что с этой точки зрения безопаснее построить ее где-то на западе страны.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Андрес ТООМЕ, фрилансер:

- Скорее, не поддерживаю. Почему? Возможно, потому, что не знаю, что это даст, очень близко не вникал в этот вопрос. Не знаю в принципе, нужна ли атомная электростанция в Эстонии вообще...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Инга ПАЛЬМ, пенсионер:

- Сложно ответить, никогда об этом не думала. Надо взвесить, какую пользу уезду она принесет. Если говорить о новых рабочих местах, то, вероятно, их будет немного, кроме того, они такие специфические, что местные жители вряд ли будут конкурентоспособными.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена СОЛОВЬЕВА, переводчик:

- Поддерживаю, потому что если мы в будущем уйдем от сланца, как говорят, потребуется замена, но ведь солнышка в Эстонии маловато, а какую альтернативу еще можно предложить? Поэтому на данный момент строительство атомной станции целесообразно, но, безусловно, прежде чем принимать решения, требуются серьезные исследования.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Мнение
Наверх