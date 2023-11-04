Опасный вредитель, повреждающий ясени, в Эстонии не обнаружен

В этом году Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) в сотрудничестве с Агентством окружающей среды мониторил ясеневую изумрудную узкотелую златку с июня по середину августа в 89 местах в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгева, Тарту и Вырумаа. Вблизи крупных автомагистралей, погранпунктов и предприятий, импортирующих ясеневые пиломатериалы, осмотрели дикорастущие ясени обыкновенные и используемые в озеленении ясени пенсильванские, в их кронах были развешаны феромонные ловушки.

- Очень важно обнаружить вредителя на ранней стадии, потому что только тогда можно будет остановить его распространение, - сказала Теа Таса, главный специалист отдела здоровья растений и размножительных материалов PTA.

Треть мест мониторинга находилась в городах Нарва и Нарва-Йыэсуу, а также в других уголках Ида-Вируского уезда, где риск естественного распространения является наибольшим. Ловушки держали в кроне деревьев в период лёта вредителя от четырех до восьми недель в зависимости от местоположения.

- В непосредственной близости от 13 участков мониторинга рос также ясень пенсильванский, который, как известно, является наиболее предпочитаемой породой деревьев ясеневой изумрудной узкотелой златки. Карантинного вредителя растений, ясеневой изумрудной узкотелой златки, в феромонных ловушках обнаружено не было, но на 74 участках мониторинга в ловушках были жуки местных эстонских видов, узкотелые златки, численность которых была выше, чем в предыдущие годы, - сказала Таса.

До сих пор ясеневую изумрудную узкотелую златку не находили ни в одной стране Евросоюза. Хотя в Европейском союзе установлены специальные требования к импорту древесины и саженцев ясеня, ввозимых из стран распространения ясеневой изумрудной узкотелой златки, чтобы предотвратить распространение через товарообмен, естественному распространению помешать трудно. Ясеневая изумрудная узкотелая златка может распространяться несколькими способами: самостоятельно летая, при товарообмене древесиной и растениями или прикрепляясь к транспортным средствам.

PTA продолжит мониторинг также в следующем году.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка - дальневосточный жук, в результате причиненного им ущерба деревья начинают сохнуть, а затем погибать. Взрослый жук длиной до 14 мм, с характерным удлиненным, клиновидным телом изумрудно-зеленого окраса с бронзовым металлическим отливом и короткими усиками. Вредитель летает в теплую солнечную погоду и питается листьями ясеня.