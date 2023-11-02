Государство решило изменить закон, чтобы достроить завод масел в Аувере

Министр климата Кристен Михал рассказал ERR, что кабинет министров согласился с тем, что оценка воздействия на окружающую среду будет ограничена по времени и что поправка к закону о промышленных выбросах будет отправлена ​​в парламент, согласно которой в промышленности будут выдаваться временные комплексные разрешения.

По словам Михала, законопроект о внесении поправок в закон будет объединен с законопроектом о госбюджете, чтобы он прошел рассмотрение в парламенте "в хорошем темпе".

"Если эта оценка воздействия на окружающую среду будет ограничена по времени, то в ближайшие несколько недель "Enefit Power" сможет начать работу с местным самоуправлением, чтобы получить новое разрешение на строительство и двигаться дальше", - пояснил Михал.

Городская управа Нарва-Йыэсуу ранее заявляла, что надеется через несколько недель выдать новое разрешение на строительство маслозавода.