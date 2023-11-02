Государство решило изменить закон, чтобы достроить завод масел в Аувере

Правительство 2 ноября решило, что закон будет изменен таким образом, чтобы в будущем можно было выдавать временные комплексные разрешения. Это значит, как пишет Rus.ERR, что компания "Enefit Power" может подать заявление на получение нового разрешения на строительство завода по производству сланцевого масла.
Министр климата Кристен Михал рассказал ERR, что кабинет министров согласился с тем, что оценка воздействия на окружающую среду будет ограничена по времени и что поправка к закону о промышленных выбросах будет отправлена в парламент, согласно которой в промышленности будут выдаваться временные комплексные разрешения.
По словам Михала, законопроект о внесении поправок в закон будет объединен с законопроектом о госбюджете, чтобы он прошел рассмотрение в парламенте "в хорошем темпе".
"Если эта оценка воздействия на окружающую среду будет ограничена по времени, то в ближайшие несколько недель "Enefit Power" сможет начать работу с местным самоуправлением, чтобы получить новое разрешение на строительство и двигаться дальше", - пояснил Михал.
Городская управа Нарва-Йыэсуу ранее заявляла, что надеется через несколько недель выдать новое разрешение на строительство маслозавода.
Напомним, в октябре Госсуд аннулировал разрешение, выданное самоуправлением Нарва-Йыэсуу компании "Enefit Power" на строительство завода по производству сланцевого масла, так как при оформлении этого разрешения были допущены ошибки в оценке воздействия на окружающую среду.