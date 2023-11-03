С пожертвованиями на Ратушную площадь Нарвы получилось не очень хорошо

Люди, двадцать лет назад пожертвовавшие деньги на камни для мощения Ратушной площади в Нарве, сегодня недовольны результатом, как рассказывает новостной портал Rus.ERR.
Кампания по приобретению круглых камней для мощения Ратушной площади в Нарве началась в 2002 году, напоминает ERR. Цена зависела от диаметра камня. Любой желающий мог за более крупную сумму купить именной камень. Всеми этими камнями планировали в будущем вымостить более 1000 квадратных метров площади.
Инициатор проекта, целевое учреждение "Pro Narva", рассчитывало собрать необходимую для мощения площади сумму за три-пять лет, но интерес жертвователей оказался ниже ожидаемого, и процесс затянулся. За 10 лет было продано около сотни камней, чего явно недостаточно для мощения всей площади. В 2013 году "Pro Narva" было ликвидировано, а уже изготовленные камни ждали своего дня в подвале Нарвской ратуши. Ее реконструкцию и реконструкцию Ратушной площади город начал только в 2021 году и закончил спустя два года.
Купленные в ходе кампании в итоге использованы для мощения Ратушной площади. Ее реконструкция и реконструкция самой Нарвской ратуши завершились нынешним летом. "Они (камни) уложены вразброс в северо-восточном углу площади, воткнуты между булыжниками, но они выделяются и заметны", – сказал в комментарии для ERR нарвский инспектор по охране памятников старины Мадис Туудер.
Однако такое решение может не понравиться жертвователям. "Мои родственники тоже пожертвовали деньги на круглую плиту и попросили написать на ней их имя и фамилию. Их нет, ни с гравировкой, ни без. Есть серые камни. Черных гранитных плит, круглых, нет ни одной", - рассказала ERR нарвитянка Сильвия Ильменская, которая ходила на Ратушную площадь искать камни, купленные ее родственниками.
Бывший руководитель "Pro Narva" Андрес Тооде не захотел подробно комментировать тему, так как с тех прошло много времени. Он лишь отметил, что сначала люди действительно хотели темные камни, но так как кампания начала затягиваться, а цены выросли, то предпочли более дешевые и светлые варианты. В итоге на собранные деньги было куплено больше камней, чем было жертвователей.
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