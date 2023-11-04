Новую велопешеходную дорожку в Силламяэ должны завершить к 15 декабря

Строительство ведет ида-вируская фирма "Jõhvi KEK", и это самый большой дорожный объект в городе свежих морских ветров в этом году. К активным действиям строители приступили в августе и по договору должны завершить стройку до 15 декабря. Но выяснилось, что требуются дополнительные меры по укреплению берега, а также продление лестницы для спуска к морю. Вице-мэр Алексей Степанов сказал, что необходимость укрепления подтвердил прошедший в начале октября сильный шторм, но есть и другие объективные причины, которые побуждают к вышеназванным действиям.

- С момента проектирования до строительства прошло несколько лет, а ведь берег моря постоянно меняется - где-то что-то размыло, что-то нанесло, - комментирует он. - Поэтому иногда возникают разночтения ситуации во время проектирования и строительства. Пришлось дополнительно укреплять берег в некоторых местах, также укрепить и немного ниже опустить лестницу к морю, чем планировали. Пока неизвестно, сколько денег потребует дополнительный объем работ - ждем документов от подрядчика к середине ноября. Не исключено, что часть этих расходов придется оплачивать городу, но в этом случае вопрос будет выноситься на горсобрание.

Тем не менее, по словам вице-мэра, возникшие обстоятельства не повлияют на срок сдачи объекта - асфальтирование почти завершено, на ноябрь и начало декабря остались работы по благоустройству, которые не зависят от погодных условий: установка светильников уличного освещения, парковой мебели и прочее. Озеленение будет проведено весной.