Силламяэский пляж готов принимать отдыхающих

Специалист по окружающей среде Силламяэского горуправления Евгений Макаров сказал, что в конкурсе участвовало две фирмы. АО "Forus Security" предложило лучшую цену, но на выбор повлияло также то, что они готовы предоставлять свои услуги, а второй участник поставки намеревался привлекать подрядчиков.

- АО "Forus Security" займется охраной береговой линии в Силламяэ впервые, прежде этим занималась местная фирма, - комментирует Макаров. - По условиям договора зона для купания должна быть обозначена буйками, в течение дня температура воды - измеряться и информация - отражаться на инфостенде, так же как и температура воздуха. В среду мы встретимся, чтобы обозначить места, где будут расположены временные строения для спасателей - их на днях привезут.

Спасатели в составе трех человек будут работать до конца лета ежедневно с 10 до 20 часов на участке берега моря от конца улицы Ранна до восточной стороны тропы здоровья, длина обслуживаемой территории - 950 метров. Небольшой новый пляж, обустроенный на Морском променаде, в этом году останется без охраны, но так как здесь тоже бывает немало отдыхающих, этот участок городские власти планируют включить в охраняемую пляжную зону следующим летом или провести отдельную поставку.

Регулярно будут браться пробы воды на проверку качества. По словам Макарова, вместе с работниками Департамента здоровья они уже провели проверку состояния общественного пляжа - осмотрели берег и дно купальной зоны.