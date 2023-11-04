Поврежденную ураганом лестницу в Силламяэ скоро восстановят

Горожане называют эту лестницу зеленой, почему к ней приклеилось такое определение, непонятно. Скорее всего, из-за парка, который находится рядом. Она всегда пользовалась большой популярностью, так как значительно сокращала путь пешеходам. Во время последнего урагана ограждения и ступеньки сильно пострадали, поэтому здесь были установлены знаки, запрещающие движение. Но люди все равно ходят.