Поврежденную ураганом лестницу в Силламяэ скоро восстановят

После ураганного ветра в начале октябре в Силламяэ сильно повреждена лестница, соединяющая улицу Калда и городской парк. Ходить по ней теперь небезопасно, но есть надежда, что скоро ее восстановят - на заседании горсобрания депутаты приняли дополнительный городской бюджет, в котором 50 тысяч евро выделены на ремонт лестницы.
Горожане называют эту лестницу зеленой, почему к ней приклеилось такое определение, непонятно. Скорее всего, из-за парка, который находится рядом. Она всегда пользовалась большой популярностью, так как значительно сокращала путь пешеходам. Во время последнего урагана ограждения и ступеньки сильно пострадали, поэтому здесь были установлены знаки, запрещающие движение. Но люди все равно ходят.