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Поврежденную ураганом лестницу в Силламяэ скоро восстановят

Ирина Кивисельг
, журналист
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Ураганные ветры разрушили старую лестницу, заставив городские власти срочно искать возможности для ее восстановления.
Ураганные ветры разрушили старую лестницу, заставив городские власти срочно искать возможности для ее восстановления. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После ураганного ветра в начале октябре в Силламяэ сильно повреждена лестница, соединяющая улицу Калда и городской парк. Ходить по ней теперь небезопасно, но есть надежда, что скоро ее восстановят - на заседании горсобрания депутаты приняли дополнительный городской бюджет, в котором 50 тысяч евро выделены на ремонт лестницы.

Горожане называют эту лестницу зеленой, почему к ней приклеилось такое определение, непонятно. Скорее всего, из-за парка, который находится рядом. Она всегда пользовалась большой популярностью, так как значительно сокращала путь пешеходам. Во время последнего урагана ограждения и ступеньки сильно пострадали, поэтому здесь были установлены знаки, запрещающие движение. Но люди все равно ходят.

- Ходят, но под свою ответственность, - комментирует вице-мэр Алексей Степанов. - Сотрудниками строительного отдела горуправы и отдела по городскому хозяйству проведена оценка повреждений и определена предварительная стоимость восстановительных работ. В ближайшие дни будет объявлен конкурс на их проведение, и если он пройдет успешно, уже в декабре начнется ремонт.

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Силламяэ
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