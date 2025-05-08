Мошенники украли у двух пенсионеров в Нарве и Силламяэ почти 30 тысяч евро

Женщина так и сделала, но никакой информации не получила. Затем женщине позвонил следующий человек, представившийся сотрудником контактного центра, и заявивший, что примет меры, чтобы уберечь деньги женщины от хищения.

Во время телефонного разговора женщина несколько раз ввела свой PIN2-код Smart-ID. Затем женщина под руководством мошенника положила свою банковскую карту в почтовый ящик. Позже женщина обнаружила, что с ее текущего счета через несколько банкоматов было снято 20 140 евро. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.