Мошенники украли у двух пенсионеров в Нарве и Силламяэ почти 30 тысяч евро

В понедельник 5 мая 71-летней жительнице Нарвы позвонил якобы сотрудник Департамента здравоохранения и сообщил, что на ее счете в Больничной кассе находится определенная сумма денег и что ей необходимо ввести свой PIN1-код Smart ID, чтобы получить дополнительную информацию.
Женщина так и сделала, но никакой информации не получила. Затем женщине позвонил следующий человек, представившийся сотрудником контактного центра, и заявивший, что примет меры, чтобы уберечь деньги женщины от хищения.
Во время телефонного разговора женщина несколько раз ввела свой PIN2-код Smart-ID. Затем женщина под руководством мошенника положила свою банковскую карту в почтовый ящик. Позже женщина обнаружила, что с ее текущего счета через несколько банкоматов было снято 20 140 евро. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.
В среду 7 мая 85-летней жительнице Силламяэ позвонил мошенник, представившийся юристом, и сообщил, что ее внук попал в аварию, в результате которой пострадала беременная женщина. Чтобы избежать наказания, женщина отдала 8000 евро курьеру, приехавшему к ней домой. Конкретные обстоятельства дела о мошенничестве будут выясняться полицией в ходе уголовного производства.