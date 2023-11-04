ПРОВЕРКА ⟩ Требования пожарной безопасности нарушены практически во всех проверенных учебных заведениях Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа было проверено 17 учреждений, только в двух из них нарушений не выявлено. Из 22 проверенных в Ляэне-Вирумаа учебных заведений недостатки обнаружены лишь в шести. Штрафы были наложены в двух уездах в общей сложности в восьми случаях, а административные дела возбуждены в десяти случаях.

В проверенных учебных заведениях Ида-Вирумаа были недостатки в путях выхода и эвакуации, аварийные выходы имели недостаточное освещение, противопожарные двери не закрывались должным образом, огнетушители не обслуживались или были плохо установлены, в одном учреждении не было достаточно огнетушителей.

Инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Карин Вийтмаа сказала, что обеспечение безопасности детей является обязанностью сотрудников учреждения. "Спасательный департамент уже более десяти лет проводит рейды в учебных заведениях, и если по-прежнему допускаются недочеты при выполнении элементарных требований, это очень печально", - сказала Вийтмаа.

Она подчеркнула, что на этот раз сотрудников школ пришлось оштрафовать восемь раз, поскольку противопожарные двери находились в открытом положении, пути эвакуации были перекрыты или огнетушители не были проверены. "Однако это не те требования, которые можно было бы оставить без внимания в силу их новизны. Для выполнения каждого требования есть жизненно важная причина, которая при несчастном случае поможет избежать трагических последствий", - добавила инспектор.