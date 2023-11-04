Валло Реймаа: Надо положить конец бесконечному недопониманию

В четверг в Рийгикогу под руководством председателя парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Марис Лаури, которая и сама является коренной идавируской, состоялось обсуждение темы процессов экономического развития в Ида-Вирумаа.
На месте присутствовали также множество представителей Ида-Вирумаа во главе с крупной делегацией Ида-Вирумааского центра предпринимательства (IVEK). С точками зрения местных самоуправлений по этому сложному вопросу ознакомил исполнительный руководитель Ида-Вирумааского союза самоуправлений (IVOL) Меэлис Кууск. Среди выступавших были также несколько предпринимателей и руководители - два министра и один вице-канцлер - трех ключевых министерств (Министерства экономики и коммуникаций, Министерства регионального развития и сельского хозяйства, а также Министерства климата). Добавим сюда также трех бывших министров, сидевших в зале, и представителя правительства в Ида-Вирумаа.
Самым важным был сам по себе факт такой встречи. По крайней мере, в этом помещении никто не отважился признать, что эта тема не важна, хотя членов парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа на месте было маловато.
Среди прочего довольно однозначно стало понятно, что следы многих узких мест ведут в рабочие кабинеты чиновников Министерства климата. Констатация этого момента тоже была важна, если поставить целью ускорение движения уездной экономической повозки Ида-Вирумаа.
Не обошлось также без шуток, когда один из министров, с энтузиазмом говоря о ветряных и солнечных парках, заявил, что речь идет об управляемой энергии. Когда в ответ на это один из предпринимателей спросил, умеет ли уже эстонское правительство управлять солнцем и ветром, министр, нимало не смутившись, продолжил свой разговор о зеленой энергии, не понимая, что сидел уже не просто в луже, а в большом болоте. Улыбающихся лиц было много.
Другой министр прочувствованно говорил о том, как поддерживает увеличение оставляемой уезду части экологических налогов и занимается соответствующим проектом. В ответ на это бывший министр Яак Ааб сказал, что этот проект уже проходит круг обсуждения, однако в нем данной поправки нет и сопутствующий повышению платы за использование окружающей среды дополнительный доход государство направит на самом деле и вовсе самому себе, в результате чего остающаяся в Ида-Вирумаа доля уменьшится еще больше. Действующий министр ответил на это, что поддерживает это по крайней мере в мыслях, а также видит решение в еще большем повышении экологических налогов. В пылу ответа он, к сожалению, забыл, что целью данного обсуждения была как раз поддержка, а не торможение развития предпринимательства.
"Ясно стало и то, что оценка влияния принимаемых решений не относится к любимым занятиям чиновников (а также, похоже, что и политиков)".
Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания
Много говорилось о долгосрочном плане. В то же время далее 10-15-летней перспективы никто из ораторов заглянуть не осмеливался, хотя из одного из слайдов, представленных членом правления Ида-Вируского инвестиционного агентства (IVIA) Теэтом Куусмиком, явно следовало, что в действительности уже только сам процесс планирования может из-за бюрократических преград тянуться до десяти лет. Следовательно, вводные данные относительно удаленного от нас на десять лет будущего должны лежать на рабочем столе уже сегодня.
Упомянутая в докладе Теэта Куусмика необходимость обязательных исследований стрекоз, дневных бабочек и прочих симпатичных существ, обитающих на развиваемых участках, вызвала веселое оживление среди слушателей. Слушать об этом было, правда, весело, однако оказаться в шкуре девелопера тут не очень хотелось бы.
Ясно стало и то, что оценка влияния принимаемых решений не относится к любимым занятиям чиновников (а также, похоже, что и политиков). К сожалению, в Ида-Вирумаа мало таких вещей, которые можно оценить с помощью обычных стандартных алгоритмов. Отсюда и длящееся десятки лет недопонимание между представителями Ида-Вирумаа и государства.
Наряду с привычным крупным центром - Нарвой - на этот раз хорошо был представлен также Йыхви. Например, с проектом развития, который потенциально может сделать Ида-Вирумаа гораздо более позитивным в глазах молодого поколения. Речь идет о создаваемом в Йыхви цифровом мультиинкубаторе, который местные называют попросту киногородком.
С Йыхви ассоциируется также проект многоэтажных домов IVEA, который продолжит начавшееся в Йыхви перед экономическим кризисом 2008 года строительство многоэтажных домов. На взгляд Таллинна кажется странным, что в период после восстановления независимости в Ида-Вирумаа многоэтажные дома почти не строились, однако у Йыхви есть тем не менее повод для гордости. Но предпосылкой для возрождения данного процесса является все же появление новых рабочих мест в регионе.
По крайней мере на данной встрече представители государства неоднократно говорили о готовности сделать прежние меры поддержки предпринимательства более гибкими. Будем же вместе надеяться, что это принесет также большую пользу.