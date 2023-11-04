Валло Реймаа: Надо положить конец бесконечному недопониманию

Другой министр прочувствованно говорил о том, как поддерживает увеличение оставляемой уезду части экологических налогов и занимается соответствующим проектом. В ответ на это бывший министр Яак Ааб сказал, что этот проект уже проходит круг обсуждения, однако в нем данной поправки нет и сопутствующий повышению платы за использование окружающей среды дополнительный доход государство направит на самом деле и вовсе самому себе, в результате чего остающаяся в Ида-Вирумаа доля уменьшится еще больше. Действующий министр ответил на это, что поддерживает это по крайней мере в мыслях, а также видит решение в еще большем повышении экологических налогов. В пылу ответа он, к сожалению, забыл, что целью данного обсуждения была как раз поддержка, а не торможение развития предпринимательства.