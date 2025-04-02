Возражение относительно мнения Янека Пахка "Новая визитная карточка Кохтла-Ярве - союз глупости и высокомерия" ("Северное побережье", 1 апреля)
Михаил Таммеару: Когда соринка в глазу становится бревном
Без длительного и нудного вступления - да, отчасти я высокомерен. Еще в последнее время ко мне прилипли, словно репейник, следующие громкие шильдики: "серый кардинал", "офицер пропаганды", "местная Ксения Собчак". Мне сложно на них обидеться, честно.
Я вхожу в число тех сотрудников, которые получили профильное высшее образование и работают по специальности, что в наше время становится редкостью. В прошлом году я окончил магистерскую учебную программу Тартуского университета "Управленческая и дигитальная коммуникация", чем постоянно горжусь. Более того, в сфере маркетинга и связей с общественностью я работаю уже шестой год и за короткое время стал руководителем этой сферы в крупной организации. Удивительно, что господин Пахка поставил под сомнение качество образования одного из лучших университетов Эстонии и даже Европы. Интересно, какое высшее учебное заведение он сам окончил, что привело его к столь "головокружительной" карьере? Насколько мне известно, сейчас он работает безработным юристом, у кого из недавних ярких "достижений" в области права, например, нарушение антикоррупционного закона, что привело к штрафу. Это не мое дело. К счастью, у меня есть другие примеры для подражания.
Роль руководителя по коммуникации горсобрания очень специфична, сложна и уникальна: если не ошибаюсь, то в Эстонии есть такая должность только в городе Кохтла-Ярве. Все это требует нестандартного, иногда неоднозначного, подхода, который, собственно, и находится в фокусе моего внимания. Лавировать между коалицией и оппозицией труднее всего, но я пошел на рискованный шаг, защищая себя, и считаю, что все удалось. Я еще вернусь к этому пункту.
Осознаю, что мои методы могут вызывать у некоторых людей негодование, ведь далеко не все понимают тонкости профессиональной PR-сферы, коих там, как параграфов в Конституции. Я уже могу себе позволить заниматься только действительно увлекательной работой, где не тону изо дня в день в скучной рутине.
Что касается моего руководителя, Эдуарда Одинца, он не всегда одобряет то, что я делаю, но уважает мои личностные качества, определенные черты характера и личные границы. Не сомневаюсь, что в ходе рабочего собеседования в прошлом году он приметил в разговоре то, что как раз таки отличало меня от "среднестатистических" кандидатов. Есть сотрудники, руководить которыми может только лидер, поэтому я и решил однажды принять приглашение на работу. Я оценил тогда его выбор и буду ценить и в дальнейшем, независимо от того, продолжу работу на своей должности или нет. Надеюсь, мы сможем двигаться вместе по политическому пути.
Положительно отношусь к обратной связи, пусть и не всегда позитивной. Однако вброс, сделанный господином Пахка, звучит как неудачная первоапрельская шутка, впрочем, как и обвинения в излишней лояльности к руководству города, которые я не могу воспринимать всерьез. А вот истинным признанием для меня является то, что за полгода я достиг в профессиональном плане огромного роста - уже все больше политиков и не только упоминают мое имя для привлечения внимания (прошу не путать это с политической рекламой), понимая, что стратегия работает.
Важно, что у меня есть право выразить личное мнение, которое не стоит привязывать к позиции города. Еще важнее то, что личным нападкам, на которые я не могу не реагировать, есть предел. И останется.