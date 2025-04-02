Михаил Таммеару: Когда соринка в глазу становится бревном

Осознаю, что мои методы могут вызывать у некоторых людей негодование, ведь далеко не все понимают тонкости профессиональной PR-сферы, коих там, как параграфов в Конституции. Я уже могу себе позволить заниматься только действительно увлекательной работой, где не тону изо дня в день в скучной рутине.

Что касается моего руководителя, Эдуарда Одинца, он не всегда одобряет то, что я делаю, но уважает мои личностные качества, определенные черты характера и личные границы. Не сомневаюсь, что в ходе рабочего собеседования в прошлом году он приметил в разговоре то, что как раз таки отличало меня от "среднестатистических" кандидатов. Есть сотрудники, руководить которыми может только лидер, поэтому я и решил однажды принять приглашение на работу. Я оценил тогда его выбор и буду ценить и в дальнейшем, независимо от того, продолжу работу на своей должности или нет. Надеюсь, мы сможем двигаться вместе по политическому пути.

Положительно отношусь к обратной связи, пусть и не всегда позитивной. Однако вброс, сделанный господином Пахка, звучит как неудачная первоапрельская шутка, впрочем, как и обвинения в излишней лояльности к руководству города, которые я не могу воспринимать всерьез. А вот истинным признанием для меня является то, что за полгода я достиг в профессиональном плане огромного роста - уже все больше политиков и не только упоминают мое имя для привлечения внимания (прошу не путать это с политической рекламой), понимая, что стратегия работает.

Важно, что у меня есть право выразить личное мнение, которое не стоит привязывать к позиции города. Еще важнее то, что личным нападкам, на которые я не могу не реагировать, есть предел. И останется.