Количество заболевших коронавирусом заметно выросло

За минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 1148 новых случаев заражения COVID-19, что на 41% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Несмотря на резкий скачок заболеваний коронавирусом в последнее время ситуация по стране в целом спокойная, говорит главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер.

- Поводов для беспокойства нет. Конечно, не стоит думать, что в связи с ростом заболеваемости и даже в связи с небольшим ростом случаев госпитализации пациентов с COVID-19 следует ждать каких-то ограничений или каких-либо жестких правил. Такого не ожидается и не планируется, - сказала Геллер.