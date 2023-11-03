Количество заболевших коронавирусом заметно выросло

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло более чем на 40 процентов. Как отмечает ERR, стало заметно больше пациентов с COVID-19 в больницах.
За минувшую неделю в Эстонии зарегистрировали 1148 новых случаев заражения COVID-19, что на 41% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Несмотря на резкий скачок заболеваний коронавирусом в последнее время ситуация по стране в целом спокойная, говорит главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер.
- Поводов для беспокойства нет. Конечно, не стоит думать, что в связи с ростом заболеваемости и даже в связи с небольшим ростом случаев госпитализации пациентов с COVID-19 следует ждать каких-то ограничений или каких-либо жестких правил. Такого не ожидается и не планируется, - сказала Геллер.
Наибольшие изменения происходят в возрастных группах детей 5-9 лет, 10-14 лет и до 18 лет: на позапрошлой неделе было зафиксировано 15 случаев заболевания, на прошлой – 31.
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