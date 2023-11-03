Установленный возле пешеходных переходов в центре Йыхви кофейный автомат осложняет движение

Член Йыхвиского волостного управления, специалист по здоровью и безопасности Ида-Вируского союза самоуправлений Сергей Андреев сказал, что испугался до смерти, когда в пятницу утром увидел в таком месте кофейный автомат. Он сыронизировал, что это почти то же самое, если поставить автомат прямо на пешеходном переходе.

По словам Андреева, на самом деле это далеко не шутка, поскольку это перекресток с интенсивным движением транспорта, и при движении в гору со стороны улицы Вески и без того сложно заметить пешеходов, поскольку на обочине припаркованы машины. В том же месте время от времени мчатся велосипедисты.

По словам Андреева, волостное управление принимало участие в обсуждении установки кофейного автомата, но, согласно представленному эскизу, его следовало установить более чем на полсотни метров дальше в сторону детской площадки, а не в непосредственной близости от проезжей части. По словам Андреева, волостное управление будет выяснять, почему автомат оказался в неподходящем месте. Одной из причин может быть то, что на столбе по соседству имеется камера видеонаблюдения.