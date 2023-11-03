Сделан конкретный шаг к возобновлению строительства завода масел в Аувере

Министр климата Кристен Михал пояснил, что Госсуд четко указывает на то, что разрешение на строительство и комплексное разрешение можно выдать, если завод соответствует климатическим целям.

"Анализ Министерства климата показывает, что масляный завод будет вмещаться в рамки климатических целей до 2035 года. Если завод работал бы по той же технологии и в 2035 году, это составило бы 10 процентов от климатических целей Эстонии и другим предприятиям для достижения этих целей пришлось бы делать нецелесообразные усилия, - говорит Михал. - Большой экологический след масляного завода уменьшает возможности для новых инвестиций и конкурентоспособность всех остальных предприятий Эстонии. Мы нашли лучшее возможное решение в сложной ситуации. Таким образом в определенных временных рамках можно использовать то, что уже есть, а затем надо будет перейти на менее загрязняющую технологию".

В ситуации, когда завод практически готов, Министерство климата искало юридически обоснованное решение, чтобы завод смог начать работу хотя бы на фиксированный срок, чтобы вернуть сделанную инвестицию и сохранить рабочие места при использовании уже имеющейся технологии. У "Eesti Energiа" теперь есть десять лет, чтобы разработать и применить менее загрязняющие технологии, для внедрения которых требуется составить новую оценку влияния на окружающую среду и подать ходатайство о новом комплексом разрешении.