Сделан конкретный шаг к возобновлению строительства завода масел в Аувере

Министр климата 3 ноября согласовал отчет об оценке влияния на окружающую среду завода по производству сланцевого масла "Enefit 280-2" при условии, что завод сможет работать до конца 2034 года. Также министр передал Рийгикогу поправки к закону, необходимые для выдачи комплексного разрешения на определенный срок.
Министр климата Кристен Михал пояснил, что Госсуд четко указывает на то, что разрешение на строительство и комплексное разрешение можно выдать, если завод соответствует климатическим целям.
"Анализ Министерства климата показывает, что масляный завод будет вмещаться в рамки климатических целей до 2035 года. Если завод работал бы по той же технологии и в 2035 году, это составило бы 10 процентов от климатических целей Эстонии и другим предприятиям для достижения этих целей пришлось бы делать нецелесообразные усилия, - говорит Михал. - Большой экологический след масляного завода уменьшает возможности для новых инвестиций и конкурентоспособность всех остальных предприятий Эстонии. Мы нашли лучшее возможное решение в сложной ситуации. Таким образом в определенных временных рамках можно использовать то, что уже есть, а затем надо будет перейти на менее загрязняющую технологию".
В ситуации, когда завод практически готов, Министерство климата искало юридически обоснованное решение, чтобы завод смог начать работу хотя бы на фиксированный срок, чтобы вернуть сделанную инвестицию и сохранить рабочие места при использовании уже имеющейся технологии. У "Eesti Energiа" теперь есть десять лет, чтобы разработать и применить менее загрязняющие технологии, для внедрения которых требуется составить новую оценку влияния на окружающую среду и подать ходатайство о новом комплексом разрешении.
Для выдачи комплексного разрешения на фиксированный срок еще надо будет изменить закон о промышленных выбросах. Министр климата 3 ноября также направил в комиссию Рийгикогу по окружающей среде предложение об изменении закона.
По мнению Министерства климата, в ходе оценивания воздействий на окружающую среду придется сделать некоторые изменения, на которые указал и Госсуд. Когда "Eesti Energia" внесет необходимые изменения, Департамент окружающей среды сможет одобрить отчет о воздействиях на окружающую среду - и тогда компания "Enefit Power" сможет подать горуправе Нарва-Йыэсуу ходатайство о получении нового разрешения на строительство. Оценка о воздействиях на окружающую среду также является основанием для подачи ходатайства о комплексном разрешении и Департаменту окружающей среды.
Делопроизводство по выдаче комплексного разрешения займет до шести месяцев. Завод сможет начать работу после выдачи комплексного разрешения.
Напомним, 11 октября Госсуд аннулировал выданное входящему в концерн "Eesti Energia" предприятию "Enefit Power" разрешение на строительство завода по производству сланцевого масла, поскольку при выдаче разрешения были допущены ошибки в ходе оценки воздействий на окружающую среду.