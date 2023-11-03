Россия приостановит с февраля 2024 года автомобильное движение с Эстонией через КПП "Ивангород". Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как сообщило российское информагентство "Интерфакс".
Ивангородский погранпункт на границе с Эстонией закроется на реконструкцию
Проход для пешеходов останется
"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции", - говорится в сообщении на официальном российском портале правовой информации. Сообщение цитирует "Интерфакс".
Там же отмечается, что МИДу России поручено уведомить Эстонскую Республику о принятом решении.