Ивангородский погранпункт на границе с Эстонией закроется на реконструкцию

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции", - говорится в сообщении на официальном российском портале правовой информации. Сообщение цитирует "Интерфакс".