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Ивангородский погранпункт на границе с Эстонией закроется на реконструкцию

Проход для пешеходов останется
Северное побережье
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Погранпункт в Ивангороде.
Погранпункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Россия приостановит с февраля 2024 года автомобильное движение с Эстонией через КПП "Ивангород". Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как сообщило российское информагентство "Интерфакс".

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 г. на период его реконструкции", - говорится в сообщении на официальном российском портале правовой информации. Сообщение цитирует "Интерфакс".

Там же отмечается, что МИДу России поручено уведомить Эстонскую Республику о принятом решении.

Распоряжение премьера РФ Мишустина о закрытии погранперехода Ивангород с 1 февраля 2024 года.
Распоряжение премьера РФ Мишустина о закрытии погранперехода Ивангород с 1 февраля 2024 года. Фото: publication.pravo.gov.ru
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