Пн, 6.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Строительство спа-отеля в Уускюла задерживается из-за гнездовья летяги

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Facebook
Comments
По задумке архитекторов, планируемый ансамбль спа-отеля под соснами и у озера в Уускюла должен вписаться в существующую среду. Работа-победитель "Kaheksa" - плод сотрудничества команды архитекторов "Kuu arhitektid", "Kino maastikuarhitektid" и "Pinki sisearhitektid".
По задумке архитекторов, планируемый ансамбль спа-отеля под соснами и у озера в Уускюла должен вписаться в существующую среду. Работа-победитель "Kaheksa" - плод сотрудничества команды архитекторов "Kuu arhitektid", "Kino maastikuarhitektid" и "Pinki sisearhitektid". Фото: Эскиз

Планировка спа-отеля в Уускюла дошла до этапа согласования, но все застопорилось из-за гнездовья белки-летяги.

Когда летом прошлого года волость Алутагузе инициировала детальную планировку, место обитания находящейся под угрозой исчезновения белки-летяги около ручья Уускюла зарегистрировано не было. Но теперь зарегистрировано. Поэтому Департамент окружающей среды требует от волости провести предварительную оценку стратегической оценки воздействия на окружающую среду, сказала Лийна Талисту, специалист по геоинформации волостного управления Алутагузе.

- На следующей неделе состоится встреча с Департаментом окружающей среды, на которой мы обсудим, можем ли мы изменить планировочное решение или все же необходимо заказать предварительную оценку, цель которой выяснить, может ли застройка оказать какое-либо влияние на гнездовье летяги, - пояснила Талисту.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх