Строительство спа-отеля в Уускюла задерживается из-за гнездовья летяги

Когда летом прошлого года волость Алутагузе инициировала детальную планировку, место обитания находящейся под угрозой исчезновения белки-летяги около ручья Уускюла зарегистрировано не было. Но теперь зарегистрировано. Поэтому Департамент окружающей среды требует от волости провести предварительную оценку стратегической оценки воздействия на окружающую среду, сказала Лийна Талисту, специалист по геоинформации волостного управления Алутагузе.

- На следующей неделе состоится встреча с Департаментом окружающей среды, на которой мы обсудим, можем ли мы изменить планировочное решение или все же необходимо заказать предварительную оценку, цель которой выяснить, может ли застройка оказать какое-либо влияние на гнездовье летяги, - пояснила Талисту.