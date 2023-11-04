Строительство спа-отеля в Уускюла задерживается из-за гнездовья летяги

Планировка спа-отеля в Уускюла дошла до этапа согласования, но все застопорилось из-за гнездовья белки-летяги.
Когда летом прошлого года волость Алутагузе инициировала детальную планировку, место обитания находящейся под угрозой исчезновения белки-летяги около ручья Уускюла зарегистрировано не было. Но теперь зарегистрировано. Поэтому Департамент окружающей среды требует от волости провести предварительную оценку стратегической оценки воздействия на окружающую среду, сказала Лийна Талисту, специалист по геоинформации волостного управления Алутагузе.