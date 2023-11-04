ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Ээви Паасмяэ

Ээви Паасмяэ старается высоко нести знамя Центристской партии уже около 30 лет, в течение которых эта партия переживала как взлеты, так и падения, как большую сплоченность, так и расколы с острыми краями.
Ветеран партии с большим стажем вновь потребовалась лидерам Центристской партии теперь, когда сама Паасмяэ хотела отойти от партийных дел, чтобы больше времени посвятить своим любимым занятиям - например, она является одним из активнейших посетителей культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа.
Выбранный осенью руководителем Центристской партии Михаил Кылварт нуждается в людях, подобных Паасмяэ, которые смогли бы починить внутри партии опасно подорванные распрями мосты между эстонским и русским берегами партии. Если бы руководителем Ида-Вирумааского округа партии стал вместо Паасмяэ кто-то другой, то к десятку людей, покинувших партию в Ида-Вирумаа, добавилось бы, очевидно, еще немало.
Сумеет ли Паасмяэ склеить осколки этой разбитой чашки, покажет время. Однако стоит вспомнить, что эпоха Юри Ратаса в Центристской партии началась именно после того, как Паасмяэ победила на выборах руководителя Ида-Вирумааского округа партии протеже Эдгара Сависаара и Яаны Тоом Мартина Репинского.