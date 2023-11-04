ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Ээви Паасмяэ

Ветеран партии с большим стажем вновь потребовалась лидерам Центристской партии теперь, когда сама Паасмяэ хотела отойти от партийных дел, чтобы больше времени посвятить своим любимым занятиям - например, она является одним из активнейших посетителей культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа.

Выбранный осенью руководителем Центристской партии Михаил Кылварт нуждается в людях, подобных Паасмяэ, которые смогли бы починить внутри партии опасно подорванные распрями мосты между эстонским и русским берегами партии. Если бы руководителем Ида-Вирумааского округа партии стал вместо Паасмяэ кто-то другой, то к десятку людей, покинувших партию в Ида-Вирумаа, добавилось бы, очевидно, еще немало.