ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Момент истины Центристской партии в Ида-Вирумаа

То, что внутри Центристской партии существует несколько Центристских партий, было известно также в Ида-Вирумаа, ведь здесь расколов и разногласий среди местных партийцев тоже бывало немало и прежде. Отделения партии в Ида-Вирумаа в разные периоды поступали и говорили так, будто они и не относились к одной организации.

В Кохтла-Ярве и Нарве местные входящие в Центристскую партию политики в течение многих лет настолько крепко держали в своих руках бразды правления, что какие бы здешние промахи ни всплывали на республиканском уровне, в центральном офисе партии многие вещи им просто прощали.

Надо отметить также, что с центристами в Ида-Вирумаа было связано также немало скандалов, будь связаны они с коррупционными делами в Кохтла-Ярве или Нарве или с бывшим йыхвиским волостным старейшиной Мартином Репинским.

Может, все это в сумме и стало причиной, почему дела у Центристской партии в традиционном ее оплоте Ида-Вирумаа пошли на предыдущих выборах не так хорошо, как прежде. В Йыхви партия добилась довольно слабого результата, в Нарве и Кохтла-Ярве потеряла власть, хотя в пограничном городе она теперь с большими усилиями восстановлена.