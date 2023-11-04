ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Момент истины Центристской партии в Ида-Вирумаа

В Центристской партии, представители которой десятки лет занимали в крупнейших самоуправлениях Ида-Вирумаа очень прочную властную позицию, после смены руководства наступили смутные времена. Партия явно раскололась, после избрания Михаила Кылварта председателем партии сотни членов партии покинули ее ряды и волна выходов из партии, похоже, еще не схлынула.
То, что внутри Центристской партии существует несколько Центристских партий, было известно также в Ида-Вирумаа, ведь здесь расколов и разногласий среди местных партийцев тоже бывало немало и прежде. Отделения партии в Ида-Вирумаа в разные периоды поступали и говорили так, будто они и не относились к одной организации.
В Кохтла-Ярве и Нарве местные входящие в Центристскую партию политики в течение многих лет настолько крепко держали в своих руках бразды правления, что какие бы здешние промахи ни всплывали на республиканском уровне, в центральном офисе партии многие вещи им просто прощали.
Надо отметить также, что с центристами в Ида-Вирумаа было связано также немало скандалов, будь связаны они с коррупционными делами в Кохтла-Ярве или Нарве или с бывшим йыхвиским волостным старейшиной Мартином Репинским.
Может, все это в сумме и стало причиной, почему дела у Центристской партии в традиционном ее оплоте Ида-Вирумаа пошли на предыдущих выборах не так хорошо, как прежде. В Йыхви партия добилась довольно слабого результата, в Нарве и Кохтла-Ярве потеряла власть, хотя в пограничном городе она теперь с большими усилиями восстановлена.
Несмотря на нынешний момент слабости партии, вопросом теперь является, сумеет ли Центристская партия вновь мощно вернуться на следующих выборах. Однако, вероятно, ей нигде в Ида-Вирумаа уже не добиться такого большого перевеса, как годы назад, когда оппозиции в некоторых самоуправлениях считай что не было. И, вероятно, никогда больше у здешних политиков партии не появится желания, да и возможности выстраивать политэкономические пищевые цепочки, которые в прошлом приводили иногда к уголовным обвинениям.