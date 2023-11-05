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В Нарве снова открывается бассейн в здании Академии МВД

Илья Смирнов
, журналист
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В бассейне Нарвского учебного центра Академии МВД прошли пробные заплывы - и он теперь готов к открытию.
В бассейне Нарвского учебного центра Академии МВД прошли пробные заплывы - и он теперь готов к открытию. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

После почти полуторалетнего простоя и ремонта 6 ноября снова открывает двери плавательный бассейн в учебном центре Академии МВД в Нарве.

В бассейне Нарвского учебного центра Академии МВД был выполнен ремонт, туда снова набрали воду, провели пробные заплывы - и теперь он готов открыть двери для всех желающих. Начало работы назначено на семь утра 6 ноября.

В бассейне восемь плавательных дорожек длиной 25 метров.

Плавательный бассейн на первом этаже Нарвского учебного центра Академии МВД по улице Пауля Кереса.
Плавательный бассейн на первом этаже Нарвского учебного центра Академии МВД по улице Пауля Кереса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Плавательный бассейн был построен в здании Нарвского учебного центра Академии МВД по ул. Пауля Кереса, 14 осенью 2020 года. Бассейн впервые открылся для широкой публики зимой 2021 года и проработал до начала лета 2022-го, после чего закрылся на капитальный ремонт из-за вскрывшихся дефектов.

Пятилетний контракт с первоначальным частным оператором бассейна был досрочно расторгнут, затем найти новых желающих заняться этим делом не удалось - и с 2023 года управлением бассейном вынужденно занялась сама компания "Riigi Kinnisvara".

Ранее в 2023 году официальная Нарва ответил отказом на предложение "Riigi Kinnisvara" о том, чтобы город сам занялся управлением плавательным бассейном в учебном центре Академии МВД. Нарвские власти сочли, что для самоуправления это было бы чересчур дорогое удовольствие, учитывая, что имеется аналогичный плавательный бассейн в муниципальной спортшколе "Энергия".

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