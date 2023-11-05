В Нарве снова открывается бассейн в здании Академии МВД

После почти полуторалетнего простоя и ремонта 6 ноября снова открывает двери плавательный бассейн в учебном центре Академии МВД в Нарве.
В бассейне Нарвского учебного центра Академии МВД был выполнен ремонт, туда снова набрали воду, провели пробные заплывы - и теперь он готов открыть двери для всех желающих. Начало работы назначено на семь утра 6 ноября.
В бассейне восемь плавательных дорожек длиной 25 метров.
Плавательный бассейн был построен в здании Нарвского учебного центра Академии МВД по ул. Пауля Кереса, 14 осенью 2020 года. Бассейн впервые открылся для широкой публики зимой 2021 года и проработал до начала лета 2022-го, после чего закрылся на капитальный ремонт из-за вскрывшихся дефектов.
Пятилетний контракт с первоначальным частным оператором бассейна был досрочно расторгнут, затем найти новых желающих заняться этим делом не удалось - и с 2023 года управлением бассейном вынужденно занялась сама компания "Riigi Kinnisvara".
Ранее в 2023 году официальная Нарва ответил отказом на предложение "Riigi Kinnisvara" о том, чтобы город сам занялся управлением плавательным бассейном в учебном центре Академии МВД. Нарвские власти сочли, что для самоуправления это было бы чересчур дорогое удовольствие, учитывая, что имеется аналогичный плавательный бассейн в муниципальной спортшколе "Энергия".