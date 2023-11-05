В Нарве снова открывается бассейн в здании Академии МВД

В бассейне Нарвского учебного центра Академии МВД был выполнен ремонт, туда снова набрали воду, провели пробные заплывы - и теперь он готов открыть двери для всех желающих. Начало работы назначено на семь утра 6 ноября.

В бассейне восемь плавательных дорожек длиной 25 метров.

Плавательный бассейн на первом этаже Нарвского учебного центра Академии МВД по улице Пауля Кереса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Плавательный бассейн был построен в здании Нарвского учебного центра Академии МВД по ул. Пауля Кереса, 14 осенью 2020 года. Бассейн впервые открылся для широкой публики зимой 2021 года и проработал до начала лета 2022-го, после чего закрылся на капитальный ремонт из-за вскрывшихся дефектов.

Пятилетний контракт с первоначальным частным оператором бассейна был досрочно расторгнут, затем найти новых желающих заняться этим делом не удалось - и с 2023 года управлением бассейном вынужденно занялась сама компания "Riigi Kinnisvara".