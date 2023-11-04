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ПОЛИЦИЯ ⟩ В Нарве женщине угрожали острым предметом

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полиция начала уголовное дело против нарвитянина, угрожавшего женщине.

В минувший четверг, 2 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Энергия в Нарве 36-летний мужчина угрожал женщине острым предметом.

Прибывший по вызову полицейский патруль задержал мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уже начатого уголовного производства.

В тот же день стало известно, что на улице Рохелине в Нарве избили 26-летнего мужчину. По этому случаю полиция тоже возбудила уголовное дело, чтобы установить личность преступника и уточнить детали происшествия.

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