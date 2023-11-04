В Эстонии за два месяца сдали 2,2 миллиона монет

В рамках начавшейся в сентябре кампании по сбору мелких монет в "Omniva" и Банк Эстонии за два месяца сдали 2,2 миллиона монет, из которых две трети составили монеты номиналом 1 и 2 цента, сообщает Rus.ERR.
По условиям кампании, первый миллион монет обменивался на бумажные деньги бесплатно, а затем начала действовать плата за услугу. Первый миллион монет был сдан за первые 10 дней кампании.
Сдать монеты можно будет до конца года, напоминает Rus.ERR.
Поскольку люди, получая сдачу в магазинах мелкими монетами, потом редко ими расплачиваются, эти деньги лежат мертвым грузом, а центральному банку приходится выпускать в обращение новые монеты. Собранные 2,2 миллиона монет примерно соответствуют двухмесячному объему их эмиссии.
Банк Эстонии также предложил Министерству финансов ввести правило округления цен в магазинах до пяти центов, если покупка оплачивается наличными.