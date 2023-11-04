В Ида-Вирумаа автомобиль сбил молодую рысь

По словам местного охотника Мартина Мяги, никаких внешних признаков болезни у животного не наблюдалось, и это уже вторая рысь, погибшая на дороге Йыхви-Тарту в этом году.

Охотники обратили внимание на то,что численность рысей значительно увеличилась. "Численность рысей настолько велика, что численность их основного источника пищи - косулей - значительно сократилась. Если в прошлом году объем охоты в нашем районе составлял около 30 диких козлов, то в этом году мы смогли добыть только восемь и, наверное, так и останется", - пояснил охотник.