По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, жители Эстонии мало стремятся страховать жизнь. "Если страхование автомобиля и жилья люди считают естественным, то страхованию рисков, связанных со своим здоровьем и семьей, еще не уделяется должного внимания. Люди часто надеются на помощь государства, но такое беззаботное отношение к собственному финансовому благополучию может в конечном итоге увеличить риск бедности", - сказал Пийрсалу.

По его мнению, стабильные и зажиточные общества вкладывают в страхование значительно больше средств. "В прошлом году взносы в рамках страхования жизни в Эстонии составили 60 евро на душу населения, а, например, в Финляндии - 3870 евро на душу населения. Мы страхуем жизнь в основном для того, чтобы покрыть риск смерти. Кроме того, у финнов есть пенсионное страхование и страхование жизни с инвестиционным риском - доля использования таких решений в Эстонии гораздо скромнее по сравнению с более благополучными странами", - рассказал Пийрсалу.

"В стабильных обществах страхование жизни ценится, поскольку без него при потере близкого человека семья может оказаться в тяжелом финансовом положении. Есть также понимание того, что для обеспечения хорошего уровня жизни на пенсии необходимо самому накапливать эту пенсию", - добавил Пийрсалу.