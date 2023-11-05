По данным Союза страховых обществ Эстонии, только 30 процентов населения имеет страхование жизни.
По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, жители Эстонии мало стремятся страховать жизнь. "Если страхование автомобиля и жилья люди считают естественным, то страхованию рисков, связанных со своим здоровьем и семьей, еще не уделяется должного внимания. Люди часто надеются на помощь государства, но такое беззаботное отношение к собственному финансовому благополучию может в конечном итоге увеличить риск бедности", - сказал Пийрсалу.
По его мнению, стабильные и зажиточные общества вкладывают в страхование значительно больше средств. "В прошлом году взносы в рамках страхования жизни в Эстонии составили 60 евро на душу населения, а, например, в Финляндии - 3870 евро на душу населения. Мы страхуем жизнь в основном для того, чтобы покрыть риск смерти. Кроме того, у финнов есть пенсионное страхование и страхование жизни с инвестиционным риском - доля использования таких решений в Эстонии гораздо скромнее по сравнению с более благополучными странами", - рассказал Пийрсалу.
"В стабильных обществах страхование жизни ценится, поскольку без него при потере близкого человека семья может оказаться в тяжелом финансовом положении. Есть также понимание того, что для обеспечения хорошего уровня жизни на пенсии необходимо самому накапливать эту пенсию", - добавил Пийрсалу.
По оценке менеджера по продажам и обслуживанию клиентов "Compensa Elukindlustus" Мерле Коллом, страхование жизни - это наилучшая защита от непредвиденных событий, которые могут испортить качество жизни. "К сожалению, люди недооценивают вероятность серьезных заболеваний и несчастных случаев, и поэтому не страхуют свою жизнь. При этом может пострадать вся семья, поскольку потеря дохода одного человека часто ставит семью в затруднительное финансовое положение", - отметила Коллом.
По словам Коллом, люди часто просто гонят прочь мысли о собственной смертности. "Людей пугает не размер взноса в рамках страхования жизни, который может составлять около 20 евро в месяц. Скорее, им трудно признаться себе в том, насколько высока вероятность серьезно заболеть или умереть", - сказала Коллом, пояснив, что 70% смертей вызваны болезнями. "Мы также ежедневно встречаем множество людей, которые боятся навлечь на себя беду. Нежелание задумываться о неприятных вещах и сопутствующий страх часто перевешивают финансовые аргументы, поэтому многие люди не страхуют свою жизнь".
- Союз страховых обществ Эстонии - это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования.
- Также Союз страховых обществ Эстонии организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.