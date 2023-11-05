Автомобили с российскими номерами в Эстонии могут лишиться страховки

Заключение договоров дорожного страхования на зарегистрированные в России автомобили может быть признано нарушающим введенные против РФ санкции в Евросоюзе, в связи с чем, как пишет Rus.ERR, такие автомобили могут оказаться в ситуации, когда заключение договора страхования, без которого нельзя эксплуатировать автомобиль, окажется невозможным.