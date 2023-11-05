Автомобили с российскими номерами в Эстонии могут лишиться страховки

Заключение договоров дорожного страхования на зарегистрированные в России автомобили может быть признано нарушающим введенные против РФ санкции в Евросоюзе, в связи с чем, как пишет Rus.ERR, такие автомобили могут оказаться в ситуации, когда заключение договора страхования, без которого нельзя эксплуатировать автомобиль, окажется невозможным.
Соответствующий запрос Фонд дорожного страхования Эстонии направил Министерству финансов, попросив не позднее 30 ноября предоставить разъяснения о законности дальнейшего страхования таких автомобилей.
В обращении отмечается, что Совет бюро зеленых карт, который координирует систему дорожного страхования в Европе, разослал письмо с предостережением о возможном противоречии договоров страхования на российские автомобили санкционному режиму, что и побудило Фонд дорожного страхования Эстонии задаться этим вопросом.
В настоящее время через Фонд дорожного страхования застраховано около 100 автомобилей, имеющих российскую регистрацию. Фонд отметил, что хотя такие автомобили, как правило, больше не имеют возможности въехать в Эстонию, в стране все же находится определенное количество автомобилей с российскими номерами, которые по-прежнему эксплуатируются.
Подробнее - в публикации Rus.ERR.