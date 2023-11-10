ETV+ покажет новый цикл передач "Другие берега" о жизни российских эмигрантов

"Другие берега" предлагают зрителям отправиться в путь, чтобы встретиться с героями последней российской эмиграции, той, которую называют "военной". Для этого создатели проекта посетили шесть городов в пяти странах. И, так уж совпало, все они находятся на берегу моря, поэтому все берега в программе самые настоящие.

Ведущим программы выступил эстонский журналист, телерадиоведущий Андрей Титов, а героями стали российские знаменитости разных поколений и профессий. Свое новое место жительства Андрею Титову показали музыкант Андрей Макаревич, актер Анатолий Белый, поэтесса Вера Полозкова, журналист Михаил Козырев, кинокритик Антон Долин, актер Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева.

В первой серии - встреча с музыкантом Андреем Макаревичем в Иерусалиме. C ним и его женой Эйнат Кляйн Андрей Титов поговорит об эмиграции, музыке, о хорошем вине и, конечно, о самом Иерусалиме - городе, в котором заключена целая Вселенная.

- Идея проекта показалась мне настолько увлекательной, что про себя я сказал "да" еще до того, как во время первой встречи продюсер закончил свою речь. И для меня лично, и для всех зрителей это уникальная возможность посмотреть, как у известных и интересных людей из России получилось прижиться на новом месте, обосноваться на других берегах. Ведь в современном мире понятие границ весьма условное, и многие задумываются о переезде в другую страну. Но, как говорится, не надо путать туризм и эмиграцию. Важно понимать, что наши герои - вынужденные эмигранты, уехавшие по причине несогласия с политикой своей страны. Тем более интересны разговоры на сложные темы, помогающие понять, почему моральные принципы перевешивают личный комфорт и толкают на выход из зоны комфорта, почему убеждения оказываются дороже куска хлеба с маслом и красной икрой, - поделился Андрей Титов.

- Разговоры об эмиграции, да еще вынужденной, не самое легкое дело. Но мы честны с героями и зрителями. Мы говорим с героями не только о потерях, но и об обретениях. Не о покинутом доме, а о найденном. Не о пустоте, а о вере в лучшее. И пускай в нашем цикле иногда звучат грустные ноты, за ними стоят светлые чувства. И в первую очередь, это надежда, - отметила автор идеи и редактор программы Наталья Смелова.

Смотрите цикл "Другие берега" на ETV+ по воскресеньям в 20.30.