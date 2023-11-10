ПАРЛАМЕНТ ⟩ Станет ли Ида-Вирумаа получать большую, чем прежде, долю налогов на загрязнение?

Член Рийгикогу АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ (Центристская партия): В госбюджет поступают сотни миллионов евро, которые собираются за счет Ида-Вирумаа, однако из уплаченных ида-вирускими сланцевыми предприятиями налогов по окружающей среде в уезд возвращается всего несколько процентов. Нет никакого сомнения, что эту ситуацию можно назвать несправедливой. Многие политики говорят, что Ида-Вирумаа очень важен для государства, однако пора доказать это на деле. Еще в октябре прошлого года тогдашний министр окружающей среды Мадис Каллас сказал, что объем возвращаемых в Ида-Вирумаа экологических налогов должен увеличиться по меньшей мере в два раза. Трудно не согласиться с этой идеей. Каково ваше мнение по данному вопросу? Обсуждалась ли при составлении госбюджета на 2024 год возможность направлять обратно в уезд значительно большую, чем прежде, часть из собранных в Ида-Вирумаа налогов по окружающей среде?