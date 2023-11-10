ПАРЛАМЕНТ ⟩ Станет ли Ида-Вирумаа получать большую, чем прежде, долю налогов на загрязнение?

Такой вопрос задал член Рийгикогу Алексей Евграфов.
Член Рийгикогу АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ (Центристская партия): В госбюджет поступают сотни миллионов евро, которые собираются за счет Ида-Вирумаа, однако из уплаченных ида-вирускими сланцевыми предприятиями налогов по окружающей среде в уезд возвращается всего несколько процентов. Нет никакого сомнения, что эту ситуацию можно назвать несправедливой. Многие политики говорят, что Ида-Вирумаа очень важен для государства, однако пора доказать это на деле. Еще в октябре прошлого года тогдашний министр окружающей среды Мадис Каллас сказал, что объем возвращаемых в Ида-Вирумаа экологических налогов должен увеличиться по меньшей мере в два раза. Трудно не согласиться с этой идеей. Каково ваше мнение по данному вопросу? Обсуждалась ли при составлении госбюджета на 2024 год возможность направлять обратно в уезд значительно большую, чем прежде, часть из собранных в Ида-Вирумаа налогов по окружающей среде?
Министр финансов МАРТ ВЫРКЛАЭВ (Партия реформ):
- Налоги по окружающей среде касаются в первую очередь сферы ответственности Министерства климата и министра климата. Я как министр финансов могу сказать, что да, Ида-Вирумаа очень важен для правительства. Одна из больших программ, которая осуществляется сейчас в Ида-Вирумаа, это фонд справедливого перехода. В нем более 300 миллионов евро для справедливого перехода предназначены именно на то, чтобы осуществить изменения и в дальней перспективе отойти также как от сланцевой энергетики, так и в конце концов вообще от сланцедобычи, поскольку они оказывают большое влияние на окружающую среду. Однако ясно, что это очень далекая перспектива.
Сегодня первыми шагами на этом пути и является то, что более 100 миллионов пойдут крупным предприятиям. Несколько проектов уже запущены. Работы ведутся, создаются сотни новых рабочих мест. Там имеются различные средства на социальную деятельность, на меры рынка труда. "Eesti Energia" довольно много инвестирует в Ида-Вирумаа. Кроме того, огосударствили школы там, где самоуправления этого желали; приведение школ в порядок, открытие в Нарве госгимназии. Одним словом, в Ида-Вирумаа приходят сотни миллионов евро дополнительных средств.
В рамках данных экологических налогов это дополнительно сегодня не обсуждалось, но я осмелился бы сказать, что вызовом в первую очередь, на взгляд Министерства финансов, является именно то, чтобы по возможности с умом, быстро и ориентируясь на будущее Ида-Вирумаа использовать те самые средства фонда справедливого перехода.