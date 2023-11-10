ПАРЛАМЕНТ ⟩ Каков план правительства по экономическому росту?

Все это прекрасно, что вы здесь говорите. Производительность, конечно, надо увеличивать, и все шаги, сделанные раньше и совершаемые теперь, в дальнейшем окажут влияние, но наверняка они подействуют в очень отдаленной перспективе. Договоры о возобновляемой энергии и попытки снизить цены энергии для всех потребителей, в том числе для предприятий, которые смогут также заключать соответствующие договоры напрямую с производителями возобновляемой энергии, - все это прекрасно, однако сейчас положение очень плохое. И, как я спрашивал, например, у министра финансов, нельзя ли взвесить определенные решения для перерабатывающей промышленности, которые может сделать государство - например, расширение льготных акцизов на большее число предприятий перерабатывающей промышленности, нежели сейчас, я имею в виду электроакциз. Да, действительно, очень энергоемкие предприятия эту льготу получают. Но в то же время они говорят, что если с одной стороны ты получаешь льготу по электроакцизу, то сетевые платы все равно огромные и в конечном итоге электроэнергия выходит дороже, чем в Финляндии, где прочая стоимость жизни выше. Это пример "Estonian Cell". Нельзя ли все-таки рассмотреть сектора по отдельности и попытаться найти решения быстрее, чем подействуют те длинные шаги, которые вы предпринимаете?