ПАРЛАМЕНТ ⟩ Каков план правительства по экономическому росту?

"В экономике происходят структурные изменения. То есть мы не являемся больше страной с дешевой рабочей силой и мы не хотим быть ею. У нас нет дешевых ресурсов и у нас больше нет также доступа к дешевым ресурсам России и Белоруссии, а это значит, что мы должны сосредоточиться на умном предпринимательстве, на умной рабочей силе", - подтвердила премьер-министр Кая Каллас на парламентском инфочасе, когда депутаты от оппозиции поинтересовались, что делает правительство для роста экономики Эстонии.
Член Рийгикогу ЯАК ААБ (Центристская партия): Новости о том, что предприятия или определенные сектора оказались в довольно сложном положении, не нужно искать днем с огнем - они поступают каждый день. Действительно, экономика вот уже который квартал на спаде и некоторые сектора ощущают довольно сильные удары. Больше, пожалуй, перерабатывающая промышленность, например деревообрабатывающая, но и у пищевой промышленности дела идут не лучшим образом. Я не буду оригинален, если в очередной раз скажу, что самое время было вмешаться в прошлом году, когда цены очень быстро вышли из-под контроля, - об этом говорят также предприниматели. Главной причиной был, конечно, рост цен на энергию, из-за него подскочили все цены, особенно быстро - цены на продукты, которые продолжили дорожать и в этом году.
Теперь вопрос: что будет дальше? Постоянно поступают новости о том, как в перерабатывающей промышленности - в деревообрабатывающей или в какой-то другой - сворачивают производство, что в конце концов отразится также на определенном росте уровня безработицы, который никто точно не сумеет предсказать на будущий год. Вопрос в том, что нужно для оживления экономики? Да, мы говорим здесь о довольно большом инвестиционном пакете, на 1,9 миллиона, однако там имеются определенные "но". Например, "Rail Baltic", а также финансируемые большей частью из госбюджета оборонные инвестиции, которые, по сути, нашу экономику особо не оживляют. Все предприниматели и мы здесь спрашиваем: каков же план? Долго ли мы будем тащиться в хвосте других стран Евросоюза и как нам выйти из этого положения? Имеется ли у правительства такой план?
Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС (Партия реформ): Для начала, картина в экономике, конечно, довольно пестрая, и некоторые вещи там позитивные - начнем с них. Прежде всего, гармонизированный индекс потребительских цен - мы занимаем в Европе 18-е место, у нас инфляция 3,9%. По негармонизированным показателям мы занимаем 17-е место, то есть в большинстве стран ситуация с инфляцией хуже.
Вторая вещь, которая очень важна для предпринимателей и которой мы очень систематически занимались, - это цена энергии. Мы принимали различные решения, чтобы ускорить приход возобновляемой энергии на рынок, чтобы планировочные производства сделать короче, чтобы производства по разрешениям стали принципиально короче, чтобы мы могли поставлять на рынок больше дешевой энергии, ведь это один из важных компонентов.
Что касается экономики, то наша экономика действительно открытая и очень сильно связана с экономикой Северных стран. Если экономика Северных стран нас обычно поднимала, то на этот раз дела в экономике Северных стран идут не лучшим образом, а наш экспорт на 26% связан с Северными странами, в то время как в Латвии и Литве эта цифра составляет около 6%, и это значит, что когда у них дела не идут хорошо, они не идут хорошо и у нас.
Что мы для этого делаем? Два больших компонента: один - это цены на энергию, второй - это расходы на рабочую силу. Что касается цен на энергию, то, как я уже сказала, можно перечислить целый ряд мер, которые мы принимаем для того, чтобы снизить цену энергии, вывести на рынок больше мощностей возобновляемой энергии, чтобы предприятия тоже заключали договоры на прямые закупки, каковых, например, в Финляндии много, когда ты фиксируешь цену на долгий срок и это дает энергопроизводителю уверенность, что ты в течение этого времени будешь покупать энергию у него. У нас это не очень сильно распространено, так как наши предприниматели очень верят в рынок.
Второй важный компонент - это расходы на рабочую силу. Так как мы ликвидировали налоговый горб и повысили не облагаемый подоходным налогом минимум, то в 2025 году действительные расходы на рабочую силу и давление на работодателей в направлении повышения зарплат уменьшатся. У нас сейчас кризис, и кризис именно в том ключе, что в экономике происходят структурные изменения. То есть мы не являемся больше страной с дешевой рабочей силой и мы не хотим быть ею. У нас нет дешевых ресурсов и у нас больше нет также доступа к дешевым ресурсам России и Белоруссии, а это значит, что мы должны сосредоточиться на умном предпринимательстве, на умной рабочей силе. Поэтому мы очень много инвестируем также в науку и развитие, в том числе в прикладные исследования, которые предприниматели могут производить для внедрения инноваций.
ЯАК ААБ: Сейчас хорошо говорить о тех цифрах инфляции, которые кажутся уже очень маленькими по сравнению с той высокой базой, какая была в прошлом году. Ведь тогда инфляция составляла в среднем 20%, а когда теперь цены растут на 3-4%, то кажется, что ой как хорошо. Ведь и предприниматели подчеркивают, дело вышло из-под контроля в прошлом году. Ясно, что эти цены и чисто логически не могут больше расти так безумно, поскольку в прошлом году этот скачок уже произошел. И что тут скажешь? Ведь уже не вернешь ту ситуацию, что была в прошлом году.
Все это прекрасно, что вы здесь говорите. Производительность, конечно, надо увеличивать, и все шаги, сделанные раньше и совершаемые теперь, в дальнейшем окажут влияние, но наверняка они подействуют в очень отдаленной перспективе. Договоры о возобновляемой энергии и попытки снизить цены энергии для всех потребителей, в том числе для предприятий, которые смогут также заключать соответствующие договоры напрямую с производителями возобновляемой энергии, - все это прекрасно, однако сейчас положение очень плохое. И, как я спрашивал, например, у министра финансов, нельзя ли взвесить определенные решения для перерабатывающей промышленности, которые может сделать государство - например, расширение льготных акцизов на большее число предприятий перерабатывающей промышленности, нежели сейчас, я имею в виду электроакциз. Да, действительно, очень энергоемкие предприятия эту льготу получают. Но в то же время они говорят, что если с одной стороны ты получаешь льготу по электроакцизу, то сетевые платы все равно огромные и в конечном итоге электроэнергия выходит дороже, чем в Финляндии, где прочая стоимость жизни выше. Это пример "Estonian Cell". Нельзя ли все-таки рассмотреть сектора по отдельности и попытаться найти решения быстрее, чем подействуют те длинные шаги, которые вы предпринимаете?
КАЯ КАЛЛАС: Вы очень красиво сказали, что решения, которые мы принимаем сейчас, следовало принять годы назад, тут я могу с вами только согласиться. Это решения на долгую перспективу. Почему они не были приняты годы назад, это отдельный вопрос. Наше правительство действительно распутывает те мертвые узлы, которые долгое время не распутывались, и принимает решения, которые долгое время не принимались. Это трудные решения, но они обязательно окупятся для нас.
Если мы возьмем хотя бы то, что касается инвестиций в научно-развивающую деятельность, то мы уже видим, что по глобальному инновационному индексу мы поднялись аж на 16-е место. И у нас имеются различные меры для того, чтобы помочь предприятиям изменить свою экономическую модель. Это очень во многом связано с той зеленой революцией, которая происходит в мире и к которой идут все. Ведь мы видим, что капитал очень сильно дорожает для загрязняющих технологий, загрязняющие предприятия, по сути, уже не могут получить доступ к капиталу, и мы видим, что если наши предприятия не произведут такого структурного изменения, то отстанут в экономическом смысле и будут неконкурентоспособными.
Вы привели пример из Финляндии. Это правда, что цены на энергию в Финляндии в данный момент ниже, однако, например, расходы на рабочую силу ниже в Эстонии. Ни одно предприятие не исходит только из одного компонента, а существует много разных компонентов, которые принимаются в расчет. Многое зависит также от того, с кем сравнивать. Если мы сравним себя с южными странами, то наша конкурентоспособность по существу выше, так как цены на энергию у нас значительно ниже, чем, к примеру, в Центральной Европе.
Вы привели пример, что инфляция низкая по сравнению с высокой базой, однако могло бы быть и иначе. Если я посмотрю в эту таблицу, то в Венгрии, где в прошлом году инфляция была около 30%, сейчас она составляет 12,2%. То есть получается, что можно подняться и с высокой базы. Но это не значит, что нам не надо этим заниматься.
Перерабатывающая промышленность дает около седьмой части ВВП Эстонии. Промышленность, разумеется, важна, однако и те шесть седьмых остальной экономики важны настолько же, их значение никак нельзя приуменьшить. Мы смотрим, например, именно на ИТ-сектор, который значительно увеличил свои доходы и число рабочих мест с высокими зарплатами, с которых платят больше налогов, так что в этом смысле и в случае перерабатывающей промышленности отдельным вопросом является и то, каким образом мы могли бы на деле содействовать росту эффективности рабочей силы.
Член Рийгикогу АРВО АЛЛЕР (EKRE): Вы здесь говорили о сумасшедшей зеленой революции, и в то же время мы знаем, что Германия пускает в работу свои действующие на каменном угле станции, которые были закрыты в 2018 году. Восхваляя здесь ветер и солнце, которые не являются управляемой энергией, пришли к тому, наверное еще вчера, что и атомная энергия не является управляемой. Теперь, что касается Ида-Вирумаа, мы повышаем налоги, привлекаем выплатами или финансированием из фонда справедливого перехода. Ну я все-таки спросил бы, когда же от Министерства климата придет разрешение по окружающей среде для этого нового завода масел, чтобы в Ида-Вирумаа не пропали рабочие места, выделенные на это деньги и затраты по уменьшению экологического следа и этот завод удалось пустить?
КАЯ КАЛЛАС: Если я говорю об экономической революции, то такие революции происходили и раньше. Мы говорим об этом потому, что эти изменения происходят во всем мире, в Европе, повсюду. Если наши предприниматели к этому не готовы, то станут просто неконкурентоспособными, и поэтому мы должны делать все, чтобы помочь им выполнить эти структурные изменения, ведь во всем мире люди хотят потреблять экологически более осознанно, повсюду в мире стоимость капитала выходит гораздо дороже для загрязняющих технологий.
Разрешения по окружающей среде выдает Департамент окружающей среды. У нас правовое государство и у нас для каждого института оговорены свои рабочие обязанности. Правительство не выдает таких распоряжений, они исходят все же конкретно из этих правил. Госсуд принял свое решение, исходя из этого решения действует также Департамент окружающей среды в связи с этими разрешениями.