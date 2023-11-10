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Дмитрий Летт: "Спортивная закалка помогает справиться и с жизненными задачами"
Дмитрий Летт всю спортивную жизнь представляет спортобщество "Калев", и сейчас, выступая на соревнованиях, представляет силламяэский спортклуб "Калев". Фото: Erakogu
Ирина Кивисельг
, журналист
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Силламяэсца Дмитрия Летта многие горожане знают как активиста спорта и депутата, неравнодушного и, кажется, неутомимого человека, который не только активно участвует во всех делах, но и широко освещает в соцсети различные события и мероприятия - не только спортивные, пишет обо всем, что происходит в городе свежих морских ветров. Почти четверть века назад он переехал сюда из столицы и говорит, что ни разу не пожалел об этом, а маленький приморский город давно стал для него родным.

Депутат Дмитрий Летт не только сам старается быть в курсе всех городских событий, но и как можно более подробно донести информацию до избирателей.
Депутат Дмитрий Летт не только сам старается быть в курсе всех городских событий, но и как можно более подробно донести информацию до избирателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

CV: Дмитрий Летт

  • Родился в Таллинне 6 июля 1966 г.
  • После окончания средней школы в 1983 г. учился в Таллиннском педагогическом институте на отделении физической культуры.
  • Работал в Таллинне, в основном в частных предприятиях, занимаясь продажами и маркетингом.
  • В 2000 г. переехал в Силламяэ, работал директором по маркетингу на бетонном заводе "ALTT", позже - руководителем завода по производству плитки.
  • В 2008 г. вступил в Центристскую партию.
  • В 2009 г. и по сей день - депутат Силламяэского горсобрания, ныне заместитель председателя.
  • Председатель совета силламяэского спорткомплекса "Калев".
  • С 2018 г. и по сей день - член правления Ида-Вирумааского союза спорта.
  • В 2021 г. присвоено звание почетного члена Эстонского спортивного общества "Калев".

- Что заставило вас покинуть столицу, где успешно развивалась карьера, не говоря уж о спорте - возможности большого города, наверное, значительно больше? Почему именно Силламяэ?

- Все началось с того, что у мамы приближался пенсионный возраст и она захотела переехать в Силламяэ жить, поближе к подруге. Приехал искать для нее квартиру, и что-то внутри екнуло - зеленый, спокойный город, море, воздух... Так совпало, что и мне предложили тут работу. Таллинн - это энергия движения, а здесь все так спокойно и размеренно. Чтобы сделать пробежку в Таллинне, мне приходилось садиться в машину и ехать за город. Тут же все в шаговой доступности. Подумал и решился - вместе с мамой и перебрались. К слову, в Силламяэ прекрасные возможности для занятий спортом, так что и с этой стороны ничего не потерял.

- Одно дело - приехать "туристом", другое - жить. Не наступило разочарования?

- Ни на один день даже. Потому что здесь и люди другие, особенные. Все-таки промышленный город - сюда приезжали специалисты, образованные, интеллигентные люди, и это ощущалось и до сих пор это чувствуется. Они ходят на концерты и спектакли, участвуют в городских мероприятиях. Наверное, лучшее определение: в общей массе силламяэсцы заинтересованы знать больше о городских делах. Даже пожилые люди, как правило, не опираются на сарафанную молву в разговорах, стараются получить правдивую информацию от городских чиновников, от депутатов и анализировать ее.

- Совсем не было трудностей?

- Можно сказать и так. Тогда много говорили о том, что здесь радон, радиация... Страшилка, конечно, больше, но я серьезно отнесся, даже информацию запрашивал. На самом деле не так страшен черт, как его малюют, - оказалось, что этому уделяют должное внимание, да и в других местах Эстонии, например с радоном, такая же обстановка.

Немного сложно поначалу было окунуться в абсолютно русскоязычную среду. Хотя я из русскоязычной семьи, на русском общался только дома. Работа, спорт - все было на эстонском языке, даже говорил по-русски с акцентом и думать привык на эстонском.

Зато теперь говорю свободно и без акцента на русском. Это плюс. Тем не менее радует, что заседания горсобрания сейчас проходят только на государственном языке. Знаю, что даже депутаты, кто не очень хорошо владеет, теперь учат язык дополнительно. Дети тоже учат эстонский язык усерднее, и, по-моему, это здорово, потому что в дальнейшем это шире откроет для них двери - они стали больше двигаться, больше контактировать с эстонскими ребятами, стали больше знать о своей стране.

- Почти полтора десятилетия вы являетесь депутатом городского собрания, как начиналось?

- Первый раз я баллотировался на местных выборах в 2005 году. Набрал более 40 голосов, что для новичка неплохо. В 2008 году мне предложили вступить в Центристскую партию. Так как мне импонировала позиция центристов, согласился. А в 2009 году были следующие муниципальные выборы, и коллеги по партии предложили баллотироваться. Сразу прошел в состав горсобрания и вот уже четвертый созыв работаю.

С первого созыва доверили пост председателя правовой комиссии, наверное, потому что знали по работе - город маленький. Возглавлял ее 14 лет и только в августе передал эстафету Антону Макарьеву, так как меня выбрали зампредседателя горсобрания. Но я и сейчас работаю в депутатских комиссиях - являюсь членом ревизионной комиссии, финансовой, по делам молодежи и спорта, а также в комиссии по городскому хозяйству. За счет этого и информацию имею по разным вопросам.

- Не сомневаюсь, что все это требует немало времени. Успеваете?

- Должен. Длинная практика показывает, что работа в комиссиях очень важна для депутата. И с полной ответственностью могу утверждать, что в Силламяэ комиссии действительно работают и на заседаниях комиссий заранее тщательно обсуждаются вопросы, ведется основная кропотливая работа. Если на горсобрание выносится какая-то тема, зачастую задают вопросы те, кто не был на комиссии и не проработал тему заранее с коллегами и экспертами. Ведь в состав комиссий входят не только депутаты, но и работники горуправы, руководители учреждений и предприятий, привлеченные специалисты. За счет участия в заседаниях сам тоже получаю больший объем данных и более широкий кругозор.

- Полная картина позволяет вам передавать больше информации горожанам?

- Всегда говорю, что информации мало не бывает, а для жителей ее должно даваться как можно больше со стороны властей. А главное при этом - доносить ее не чиновничьим, а простым языком, чтобы любому человеку было понятно. Это и стараюсь делать всеми возможными способами.

Депутатская работа действительно забирает много времени, но как еще оправдывать доверие избирателей? Только своими действиями и помощью другим. Всегда говорю перед выборами, что прежде чем согласиться, надо хорошо подумать - личного времени будет очень мало. Это действительно так.

- Часто ли к вам обращаются горожане?

- Каждый день - пишут, звонят. Иногда подходят на улицах.

- Судя по публикациям в соцсети, вы любите погулять по городу пешком?

- Именно так. Стараюсь проявлять интерес и сам, пройтись и увидеть своими глазами - это намного лучше, чем просто услышать о чем-то. Приятно, что зачастую чиновники или люди сами приглашают. Если на что-то жалуются, тоже стараюсь лично на месте посмотреть на проблему.

- Сейчас какие самые серьезные проблемы в городе?

- В основном это то, что связано с городским хозяйством и переходом на эстоноязычное обучение. Здесь особенно очень важна роль информирования населения. Повторюсь, самое главное - разъяснения, почему принимаются те или иные решения. Малоинформированные люди более подвержены слухам и начинают верить даже в неправдивую информацию.

Например, переход с 1 сентября на новый способ сбора мусора. Год назад начали об этом говорить, в декабре приняли программу по обращению с отходами, определили и сроки перехода на контейнерную систему. Не потому, что местная власть так захотела, это требования республиканского законодательства, которые обязательны для всех самоуправлений.

Лично я участвовал в собраниях, разъяснял в соцсетях, писал и статьи в прессу. Горуправление не раз информировало, неоднократно проводили инфодни, встречи, в том числе и с квартирными товариществами. Но все равно, на мой взгляд, недостаточно - были квартирные товарищества, кто повелся на неверную информацию и не верил, что это произойдет. Не готовились, а когда что-то делается в спешке, часто бывают ошибки.

- Ваша личная позиция - мусорные контейнеры ухудшили визуальный имидж города?

- Контейнеры более-менее однотипные, это лучше, чем если бы были совсем разношерстные. Позитивно, что в основном люди заранее стали проявлять интерес к правилам сортировки, и сейчас их интерес к этой теме не снизился.

- Изменилось ли ваше отношение к городу за прожитые здесь годы?

- Конечно. Сейчас я абсолютно чувствую себя силламяэсцем - это мой город, мои горожане, я их понимаю и, надеюсь, меня тоже понимают и принимают.

Рад, что Силламяэ не повторил судьбу многих градообразующих промышленных городов. Здесь остался "Силмет", очень большой толчок развитию дал Силламяэский порт, который до сих пор активно участвовал и до сих пор поддерживает город в реализации многих крупных прошедших реконструкций, таких как строительство силламяэского променада, бульвара Мере и прочее.

Приятно также, что молодежь более ориентирована на узнавание культуры Эстонии и многие хотят проявить себя и здесь, в Ида-Вирумаа.

- Не секрет - молодежь уезжает учиться и не возвращается...

- Это не только в Силламяэ, везде так - если не могут найти себе применение, то не возвращаются.

- За что душа болит и что от вас зависит как от депутата?

- Как депутат могу и стараюсь содействовать хорошей плодотворной работе между горуправлением и собранием. Считаю, что сейчас главная задача - максимально использовать момент для возможного стратегического развития, надо смотреть не на шаг, не на три, а на десять шагов вперед, активно используя европейские меры поддержки.

Помимо темы по обращению с отходами и темы перехода образования на государственный язык, у нас сейчас приоритетными являются и инвестиционные проекты - это продолжение реконструкции бульвара Виру и реконструкция футбольно-легкоатлетического стадиона "Калев". Будем также подавать заявку на реконструкцию здания музыкальной школы и силламяэского молодежного центра "Улей".

- Вы также много лет являетесь председателем совета спорткомплекса "Калев". Достаточно ли в Силламяэ возможностей для физического развития?

- Здесь сильные спортивные традиции, отличный спортивный комплекс, он построен в 1974 году, реновирован в 2011-м. Хороший бассейн, ждем реконструкцию стадиона, проект готов, ищем источники финансирования - нужно четыре-пять миллионов. В спорткомплексе помещения активно задействованы под тренировки и для соревнований. У нас в городе 17 спорторганизаций, 12 спортклубов по более чем десяти видам спорта. 

Яркие спортивные мгновения из юности.
Яркие спортивные мгновения из юности. Фото: Erakogu

Спорт рядом всю жизнь

Настольным теннисом Дмитрий стал заниматься со второго класса, начал играть в Таллинне, в спортшколе Калининского района. Уже тогда тренер сказал, что этому мальчишке боженька подарил талант. А ему нравилось - ходил на тренировки шесть раз в неделю и не расстраивался, что не остается времени погулять на улице... Потом перешел в спортивное общество "Калев". Через два года попал в молодежную сборную, где 12 раз становился чемпионом страны.

- Детства у меня действительно не было, только учеба и тренировки, - говорит Дмитрий. - Ни на что другое времени не оставалось, но не жалею об этом - мало кому удается испытать те эмоции, которые я получал на соревнованиях. В школе у меня было прозвище "студент" - постоянно был на сборах или соревнованиях. Чем выше начинаешь подниматься, тем серьезнее подготовительный цикл, больше тренировок, больше разъездов. Восемьдесят процентов времени проводил вне дома. Уезжая, брал с собой учебники, учился сам, приезжая - сдавал зачеты, иногда даже дома у учителей, когда время поджимало.

В основной состав взрослой сборной попал в 17 лет и выступал восемь лет в высшей лиге, заработав 11 титулов чемпиона Эстонии в личном, парном и командных зачетах. Он - первый теннисит малой ракетки, который начал играть в зарубежном клубе - в мастер-лиге в Финляндии в 1991/1992 году, выступал за клуб "Tikkurilla TIP-70".

- В те годы даже выехать за границу было очень сложно, - вспоминает он. - Впервые мы выехали за границу в 1987 году. В дальнейшем получил контракт, который был оспорен, пришлось решать проблемы и юридические аспекты. Это сейчас свободно можно попасть в зарубежный клуб и ездить по заграницам, а свою первую поездку в Швецию помню всю жизнь, радовались с ребятами, что вообще смогли выехать.

В 1987 году Дмитрий попал в сборную СССР и стал участником Универсиады мира в Болгарии. В составе сборной взяли серебро, уступив в финале только китайцам - они до сих пор фавориты в этом виде спорта. Заработанную тогда медаль считает высшим личным достижением.

К сожалению, в 26 лет профессиональную спортивную карьеру пришлось завершить - обнаружилось хроническое воспаление надкостницы обеих ног. Спортивные врачи предупредили: продолжите профессионально играть, придется всю жизнь лечиться.

Когда вернулся спустя годы, осторожничал, но тем не менее удалось и после этого стать чемпионом Эстонии в высшей лиге с командой столичного спортклуба "Калев" в 2005 году. Был призером командного чемпионата Эстонии, играя в "вышке" за спортклубы Вильянди и Хаапсалу в 2010-2013 годах. Выступая на ветеранском уровне, стал семикратным чемпионом Эстонии и двукратным чемпионом стран Балтии среди ветеранов.

Муниципалитет Силламяэ помогает спортклубам и финансово, например, поддерживают занятия спортом около 500 детей в городе, выделяя т.н. поголовные деньги на детский и юношеский спорт в размере 394 евро на ребенка. Это одна из самых высоких ставок по стране. В этом году из бюджета выделено 180 тысяч на поддержку спорта, выделяются деньги и на организацию соревнований. На деятельность спорткомплекса из бюджета расходуется сумма в размере 550 тысяч евро. Доходы спорткомплекса составляют порядка 100-120 тысяч, остальное - поддержка города.

- Вы много лет профессионально и очень успешно занимались настольным теннисом. Что вам дал спорт?

- Прежде всего - это дисциплина, умение концентрироваться. Выполняя задание тренера, привыкаешь также ответственно относиться и к своему времени. Спорт научил планированию, заставлять себя работать, даже когда не хочется. Любой спортсмен знает, что предварительная работа и психологический настрой - уже половина успеха. Спортивная закалка помогает справиться и с жизненными задачами.

- Остаются ли у вас часы для досуга?

- Мало, но остаются. И для тенниса тоже, немного продолжаю играть. 

В 1983 году Дмитрию Летту было присвоено звание "Мастер спорта СССР".
В 1983 году Дмитрию Летту было присвоено звание "Мастер спорта СССР". Фото: Erakogu

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

  • 12-кратный чемпион Эстонии среди юношей и юниоров по настольному теннису.
  • 11 титулов чемпиона Эстонии в высшей лиге.
  • 39 медалей на чемпионатах Эстонии высшей лиги в 1983-2011 гг. (11 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых медалей).
  • В 1983 году присвоено звание "Мастер спорта СССР".
  • Двукратный чемпион Вооруженных сил СССР 1985/1986 гг.
  • В составе команды Таллиннского пединститута - серебряный призер на Универсиаде СССР 1987 г.
  • Серебряная медаль на Универсиаде мира в 1987 г. в составе сборной СССР.
  • В 1984-1992 гг. входил в основной состав сборной Эстонии.
  • Семикратный чемпион Эстонии и двукратный чемпион стран Балтии среди ветеранов.
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