Дмитрий Летт: "Спортивная закалка помогает справиться и с жизненными задачами"

Яркие спортивные мгновения из юности. Фото: Erakogu

Спорт рядом всю жизнь

Настольным теннисом Дмитрий стал заниматься со второго класса, начал играть в Таллинне, в спортшколе Калининского района. Уже тогда тренер сказал, что этому мальчишке боженька подарил талант. А ему нравилось - ходил на тренировки шесть раз в неделю и не расстраивался, что не остается времени погулять на улице... Потом перешел в спортивное общество "Калев". Через два года попал в молодежную сборную, где 12 раз становился чемпионом страны.

- Детства у меня действительно не было, только учеба и тренировки, - говорит Дмитрий. - Ни на что другое времени не оставалось, но не жалею об этом - мало кому удается испытать те эмоции, которые я получал на соревнованиях. В школе у меня было прозвище "студент" - постоянно был на сборах или соревнованиях. Чем выше начинаешь подниматься, тем серьезнее подготовительный цикл, больше тренировок, больше разъездов. Восемьдесят процентов времени проводил вне дома. Уезжая, брал с собой учебники, учился сам, приезжая - сдавал зачеты, иногда даже дома у учителей, когда время поджимало.

В основной состав взрослой сборной попал в 17 лет и выступал восемь лет в высшей лиге, заработав 11 титулов чемпиона Эстонии в личном, парном и командных зачетах. Он - первый теннисит малой ракетки, который начал играть в зарубежном клубе - в мастер-лиге в Финляндии в 1991/1992 году, выступал за клуб "Tikkurilla TIP-70".

- В те годы даже выехать за границу было очень сложно, - вспоминает он. - Впервые мы выехали за границу в 1987 году. В дальнейшем получил контракт, который был оспорен, пришлось решать проблемы и юридические аспекты. Это сейчас свободно можно попасть в зарубежный клуб и ездить по заграницам, а свою первую поездку в Швецию помню всю жизнь, радовались с ребятами, что вообще смогли выехать.

В 1987 году Дмитрий попал в сборную СССР и стал участником Универсиады мира в Болгарии. В составе сборной взяли серебро, уступив в финале только китайцам - они до сих пор фавориты в этом виде спорта. Заработанную тогда медаль считает высшим личным достижением.

К сожалению, в 26 лет профессиональную спортивную карьеру пришлось завершить - обнаружилось хроническое воспаление надкостницы обеих ног. Спортивные врачи предупредили: продолжите профессионально играть, придется всю жизнь лечиться.

Когда вернулся спустя годы, осторожничал, но тем не менее удалось и после этого стать чемпионом Эстонии в высшей лиге с командой столичного спортклуба "Калев" в 2005 году. Был призером командного чемпионата Эстонии, играя в "вышке" за спортклубы Вильянди и Хаапсалу в 2010-2013 годах. Выступая на ветеранском уровне, стал семикратным чемпионом Эстонии и двукратным чемпионом стран Балтии среди ветеранов.