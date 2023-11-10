Дмитрий Летт: "Спортивная закалка помогает справиться и с жизненными задачами"

Силламяэсца Дмитрия Летта многие горожане знают как активиста спорта и депутата, неравнодушного и, кажется, неутомимого человека, который не только активно участвует во всех делах, но и широко освещает в соцсети различные события и мероприятия - не только спортивные, пишет обо всем, что происходит в городе свежих морских ветров. Почти четверть века назад он переехал сюда из столицы и говорит, что ни разу не пожалел об этом, а маленький приморский город давно стал для него родным.
CV: Дмитрий Летт
- Родился в Таллинне 6 июля 1966 г.
- После окончания средней школы в 1983 г. учился в Таллиннском педагогическом институте на отделении физической культуры.
- Работал в Таллинне, в основном в частных предприятиях, занимаясь продажами и маркетингом.
- В 2000 г. переехал в Силламяэ, работал директором по маркетингу на бетонном заводе "ALTT", позже - руководителем завода по производству плитки.
- В 2008 г. вступил в Центристскую партию.
- В 2009 г. и по сей день - депутат Силламяэского горсобрания, ныне заместитель председателя.
- Председатель совета силламяэского спорткомплекса "Калев".
- С 2018 г. и по сей день - член правления Ида-Вирумааского союза спорта.
- В 2021 г. присвоено звание почетного члена Эстонского спортивного общества "Калев".
- Что заставило вас покинуть столицу, где успешно развивалась карьера, не говоря уж о спорте - возможности большого города, наверное, значительно больше? Почему именно Силламяэ?
- Все началось с того, что у мамы приближался пенсионный возраст и она захотела переехать в Силламяэ жить, поближе к подруге. Приехал искать для нее квартиру, и что-то внутри екнуло - зеленый, спокойный город, море, воздух... Так совпало, что и мне предложили тут работу. Таллинн - это энергия движения, а здесь все так спокойно и размеренно. Чтобы сделать пробежку в Таллинне, мне приходилось садиться в машину и ехать за город. Тут же все в шаговой доступности. Подумал и решился - вместе с мамой и перебрались. К слову, в Силламяэ прекрасные возможности для занятий спортом, так что и с этой стороны ничего не потерял.