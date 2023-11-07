Анвар Самост: Надолго ли сохранятся новые соотношения сил в эстонской политике?

Политологи назвали изменения, произошедшие в рейтингах партий Эстонии, поворотными. Это так, но будет ли этот поворот долговечным? Изменит ли он что-то важное в реальной повседневной политике? Ответы на эти вопросы можно получить, если изучить, почему вообще происходит большое изменение.
Во-первых, одной большой причины нет. Существуют отдельные события, факторы и процессы, которые в одиночку или в совокупности способствуют падению рейтингов Партии реформ, "Eesti 200" и Центристской партии, а также росту популярности "Isamaa".
Судя по всем опросам, Партия реформ оказалась на нижнем краю своего исторического коридора популярности. Даже в конце 2012 года, после скандала с финансированием, рейтинг партии, тоже удерживавший тогда кресло премьер-министра, был выше нынешних 20%. На мартовских выборах, обеспечивших Партии реформ 37 мест в Рийгикогу, ее поддержка составляла 31%. Перед началом войны в декабре 2021 года и в январе 2022 года поддержка Партии реформ была, правда, еще более слабой, чем нынче, - 19%.
Председатель Партии реформ Кая Каллас неоднократно утверждала, что популярность партии быстро обрушил автомобильный налог, а не августовский скандал, связанный с ориентированным на Россию бизнесом ее супруга, и последовавшее затем вранье. Она не права и в то же время права тоже.
Сначала нужно признать, что рейтинг Партии реформ повысило то обстоятельство, что в момент, когда Россия начала захватническую войну против Украины и безопасность стала самой важной темой в эстонском обществе, Каллас занимала должность премьер-министра. Такой же резкий рост поддержки Партии реформ мы видели в мае 2007 года после апрельских волнений, когда премьер-министр Андрус Ансип проявил себя как сильный и решительный руководитель и народ в ответ на внешнюю угрозу сплотился вокруг его знамени.
Только связанный с самим премьер-министром кризис этики и доверия смог пробить глубокие трещины в таком получившем подтверждение на выборах мандате.
Но, разумеется, у падения популярности Партии реформ имеются также более широкие причины, во многом тоже связанные с личностью премьер-министра. Неожиданно принятое сразу же после выборов направление на повышение налогов, о котором сама Каллас сказала, что на выборах говорить о нем было нельзя, поскольку это не способствовало бы популярности. Риторика, перенятая в результате постоянного противостояния EKRE. Протаскивание через Рийгикогу в срочном порядке новых налогов. Нежелание заниматься инфляцией и продолжавшимся полтора года экономическим спадом. Бросающееся в глаза высокомерие. Провозглашение непопулярного зеленого поворота.
"Eesti 200" за полгода, проведенных в правительстве с Партией реформ, показала себя проектной партией, для которой предварительно спроецированные ожидания при встрече с реальностью оказались пустыми. Лозунг партии нечаянно сформулировал председатель Лаури Хуссар: "Решение простое - решение должно быть найдено".
Падение поддержки Центристской партии является результатом внутренней борьбы. Острое противостояние между Михаилом Кылвартом и Юри Ратасом оставило раны, вылечить которые, похоже, не по силам победителю. Вряд ли Кылварт хотел сделать из Центристской партии нишевую партию русскоязычного избирателя, однако так оно получилось, если посмотреть на результаты основанных на языке опросов последней пары месяцев. Кроме того, мэр Таллинна демонстрировал удивительное равнодушие к общереспубликанской политике.
"Вряд ли Кылварт хотел сделать из Центристской партии нишевую партию русскоязычного избирателя, однако так оно получилось, если посмотреть на результаты основанных на языке опросов последней пары месяцев".
Анвар Самост, журналист
Чтобы добраться до причин неожиданного для многих роста популярности "Isamaa", надо оглянуться назад во времени, в 2014 год, когда партия попала в западню, устроенную Партией реформ, подсунувшей закон о сожительстве, и показала себя в глазах большого числа сторонников как уголок закрытости и нетерпимости в этом мире. Решение пришло только с узакониванием однополых браков в начале нынешнего лета, после чего данная тема выпала из орбиты внимания общественности и "Isamaa" избавилась от необходимости защищать занятую по ошибке позицию. В то же время "Isamaa" получила в качестве нового лица Урмаса Рейнсалу, а также обрела новый фокус, центр тяжести которого находится в сфере экономики. Прежние ораторы на тему брачной и семейной политики были просто запрятаны.
В ситуации, когда из-за слабости премьер-министра все решения правительства уязвимы и сохраняется недовольство людей слабой экономикой, "Isamaa" может долго "разрабатывать" эти две темы. Даже тогда, если рядом с Рейнсалу не окажется много других заметных фигур, ведь они потребовались бы в первую очередь на выборах, до которых еще три с лишним года.
Для Партии реформ ключом к выходу из падения могла бы стать замена Каи Каллас. Однако партия премьер-министра слишком слаба и разрознена, чтобы так просто справиться с этим.