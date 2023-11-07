Анвар Самост: Надолго ли сохранятся новые соотношения сил в эстонской политике?

Чтобы добраться до причин неожиданного для многих роста популярности "Isamaa", надо оглянуться назад во времени, в 2014 год, когда партия попала в западню, устроенную Партией реформ, подсунувшей закон о сожительстве, и показала себя в глазах большого числа сторонников как уголок закрытости и нетерпимости в этом мире. Решение пришло только с узакониванием однополых браков в начале нынешнего лета, после чего данная тема выпала из орбиты внимания общественности и "Isamaa" избавилась от необходимости защищать занятую по ошибке позицию. В то же время "Isamaa" получила в качестве нового лица Урмаса Рейнсалу, а также обрела новый фокус, центр тяжести которого находится в сфере экономики. Прежние ораторы на тему брачной и семейной политики были просто запрятаны.