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У многих людей проблемы с выплатой жилищных кредитов

Северное побережье
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Типовой жилой дом на улице Уус в городе Кохтла-Ярве.
Типовой жилой дом на улице Уус в городе Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Статистика Банка Эстонии показывает, как отмечает Postimees, насколько много жилищных кредитов просрочено, то есть сколько людей имеют проблемы с погашением.

На долю домашних хозяйств в сентябре приходилось 1,5% всех непогашенных кредитов - это 185,4 миллиона евро, из них 136,4 миллиона приходится на жилищные кредиты.

Наибольшая доля жилищных кредитов была просрочена на срок до 30 дней. Они составили 109,9 миллиона евро. Задолженность на срок от 30 до 60 дней составила 14,4 миллиона. Жилищные кредиты на покупку жилья, просроченные более чем на 90 дней, составили 8,6 миллиона.

Основной причиной возникновения просроченной задолженности эстонские коммерческие банки называют потерю работы заемщиками, отмечает Postimees.

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Эстония
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