У многих людей проблемы с выплатой жилищных кредитов

На долю домашних хозяйств в сентябре приходилось 1,5% всех непогашенных кредитов - это 185,4 миллиона евро, из них 136,4 миллиона приходится на жилищные кредиты.

Наибольшая доля жилищных кредитов была просрочена на срок до 30 дней. Они составили 109,9 миллиона евро. Задолженность на срок от 30 до 60 дней составила 14,4 миллиона. Жилищные кредиты на покупку жилья, просроченные более чем на 90 дней, составили 8,6 миллиона.