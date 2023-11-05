Накануне вечером сбитая в Нарве на зебре женщина скончалась в больнице

В Нарве на проспекте Кангеласте субботним вечером 4 ноября, приблизительно в 18.42, автомобиль "Ford Galaxy" под управлением 65-летнего мужчины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 67-летнюю женщину. Это дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от гипермаркета "Prisma", как уже рассказывало "Северное побережье".

Пострадавшего пешехода доставили в больницу, но травмы женщины оказались настолько серьезными, что в воскресенье она скончалась.

Как рассказала патрульный полицейский из Нарвского отделения полиции Каролина Пожелайте, это дорожно-транспортное происшествие случилось в темное время суток на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 50 километров в час. "В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, видимость была плохой. Водитель был трезв и имел право на управление транспортным средством, однако шины автомобиля, которым управлял 65-летний мужчина, не соответствовали требованиям", - отметила Пожелайте.