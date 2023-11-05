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В Нарва-Йыэсуу ощутимо подешевело отопление

Северное побережье
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Котельная "Adven" в Нарва-Йыэсуу.
Котельная "Adven" в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарва-Йыэсуу цена на отопление снизилась на 30%, о чем сообщает новостной портал Rus.ERR со ссылкой на передачу "Народу важно" на телеканале ETV+.

"Начиная с осени значительно подешевело закупаемое нами топливо - древесная щепа, благодаря чему и упала цена на отопление в Нарва-Йыэсуу", - сказал руководитель бизнеса компании "Adven Baltikum" Юхан Агурайуя.

"Новая цена, которая пошла в счёт клиентам с сентября - 77 евро плюс НСО за мегаватт в час. В Нарва-Йыэсуу дома отапливаются с помощью природного газа и древесной щепы, каждый месяц цены корректируются в зависимости от цены за топливо. У нас нет никакой гарантии, какими будут цены зимой. Но сегодня мы точно знаем, что так сильно они не поднимутся, как прошлой зимой", - уверенно заявил Агурайуя.

В прошлом отопительном сезоне цена за отопление в Нарва-Йыэсуу достигала 117 евро за мегаватт в час, не считая еще налог с оборота. Это было существенно дороже, чем, например, в Таллинне, а сейчас цены выровнялись, как отмечает репортер "Народу важно".

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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Нарва-Йыэсуу
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