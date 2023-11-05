В Нарва-Йыэсуу ощутимо подешевело отопление

"Новая цена, которая пошла в счёт клиентам с сентября - 77 евро плюс НСО за мегаватт в час. В Нарва-Йыэсуу дома отапливаются с помощью природного газа и древесной щепы, каждый месяц цены корректируются в зависимости от цены за топливо. У нас нет никакой гарантии, какими будут цены зимой. Но сегодня мы точно знаем, что так сильно они не поднимутся, как прошлой зимой", - уверенно заявил Агурайуя.