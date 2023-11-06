Насильственные преступления в Ида-Вирумаа не давали покоя полиции на выходных

5 ноября в полицию поступило сообщение о том, что возле частного дома на улице Партизани в Нарве 46-летний мужчина ударил знакомую женщину. Полиция задержала его в качестве подозреваемого в совершении преступления.

5 ноября поступило сообщение о том, что на улице Йоала в Нарве мужчина ударил свою бывшую девушку. Пострадавшая обратилась в больницу для контроля здоровья.

В ночь на 5 ноября в Йыхви произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой был ранен 52-летний мужчина.

В ночь на 5 ноября полицию вызвали в Кохтла-Ярве, где был ранен 42-летний мужчина. Мужчину доставили в травмопункт.

Поздно вечером 4 ноября полиция получила вызов в квартиру на улице Партизани в Нарве, где пьяный мужчина во время ссоры схватил жену за руку. После конфликта на руке женщины осталась царапина. Мужчина покинул квартиру до приезда полиции.

Вечером 4 ноября в коридоре многоквартирного дома на улице Раквере в Нарве в ходе стычки 40-летний мужчина ударил жену. Мужчина задержан.

Днем 4 ноября в Кохтла-Ярве был избит 28-летний мужчина.

4 ноября в квартире на улице Ыпетаяте в Кохтла-Ярве 43-летний мужчина избил друга. Полиция арестовала нападавшего и отвезла его в следственный изолятор.