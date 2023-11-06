В Нарве женщина несколько дней оставалась дома в беспомощном состоянии

Спасатели обнаружили, что дверь соседки позвонившего заперта, а из квартиры доносятся крики о помощи. Спасатели проникли внутрь через окно и помогли доставить в машину скорой помощи пожилую женщину, которая несколько дней пролежала на полу.

Спасателям часто приходится сталкиваться с проблемами, когда одинокие пожилые люди получают травмы после падения дома и больше не могут самостоятельно встать или передвигаться. В худшем случае пострадавший ждет помощи часами, прежде чем кто-нибудь из соседей или прохожих услышит крики о помощи или кто-из близких узнает о попавшем в беду родственнике.