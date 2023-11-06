Возле спортцентра Паннъярве загорелся экскаватор

Северное побережьеНовостиВозле спортцентра Паннъярве загорелся экскаваторЭрик Калда6 ноября 2023, 14:25FacebookCommentsСпасательная машина. Фото: Пеэтер ЛиллевялиВ воскресенье возле спортивного центра в Алутагузе загорелся экскаватор, который потушили спасатели.Вечером 5 ноября спасатели отправились в деревню Вазавере волости Алутагузе, где возле оздоровительно-спортивного центра Паннъярве открытым пламенем горел экскаватор.Пожар был потушен за полтора часа.Причина возгорания пока неясна, полиция проводит расследование.FacebookCommentsКлючевые слова пожарпричинавечеромпламяпаннъярвеВазаверецентр Паннъярве открытым пламенем Pекомендуем