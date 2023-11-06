Пн, 6.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Возле спортцентра Паннъярве загорелся экскаватор

Эрик Калда
Facebook
Comments
Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В воскресенье возле спортивного центра в Алутагузе загорелся экскаватор, который потушили спасатели.

Вечером 5 ноября спасатели отправились в деревню Вазавере волости Алутагузе, где возле оздоровительно-спортивного центра Паннъярве открытым пламенем горел экскаватор.

Пожар был потушен за полтора часа.

Причина возгорания пока неясна, полиция проводит расследование.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх