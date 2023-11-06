Госконтроль дал разгромную оценку энергетической политике в Эстонии

Согласно рапорту Государственного контроля, уже через четыре года в Эстонии может возникнуть проблема с надежностью энергоснабжения. По оценке Госконтроля, управляемые производственные мощности в стране и внешние соединения отсутствуют; кроме того, в Эстонии недостаточно реализован потенциал возобновляемой электроэнергии.
В рапорте, в частности, указано, что для государства важно долгосрочное планирование развития энергетического хозяйства. Отмечено и то, что Госконтроль обращал на это внимание в ходе проведенного в 2012 году аудита. Но конкретных и реальных выходов из энергетических проблем правительство до сих пор не представило.
Государственный контролер Янар Холм признал, что в ситуации со многими переменными трудно принимать решения и практически невозможно предсказать, принесет ли тот или иной выбор пользу в будущем. В то же время худшим вариантом, по его словам, было бы не принимать решение вовсе.
Холм сообщил ERR, что оценка Госконтроля, вероятно, не станет сюрпризом для людей, принимающих решения.
"Главный вопрос заключается в том, как гарантировать домохозяйствам и коммерческим потребителям в Эстонии необходимое количество электроэнергии в любое время по приемлемой цене. Этот вопрос все еще ждет конкретного и реалистичного ответа", - подчеркнул Холм.
По мнению Госконтроля, меры, указанные в очередной программе по развитию энергетики, носят слишком общий характер и не предусматривают, кто и на какие деньги будет претворять в жизнь запланированные мероприятия.
Государство поставило цель производить к 2030 году возобновляемую электроэнергию в объеме годового потребления энергии в Эстонии, но плана действий по достижению этой цели нет, и Министерство климата тоже не намерено его составлять, отметил Госконтроль. При этом потенциал возобновляемой электроэнергии используется недостаточно, и за последние десять лет не было построено ни одного крупного ветряного парка.
"Даже если после 2030 года возобновляемая энергетика в Эстонии будет задействована в запланированном объеме, в стране может возникнуть нехватка управляемых производственных мощностей, которые нужны, в том числе, для обеспечения частоты электросети", - говорится в рапорте Госконтроля.
По оценке Госконтроля, дополнительные управляемые производственные мощности в ближайшие 14 лет на эстонском рынке не появятся, а их созданию препятствует неуверенность участников рынка.
"Опрошенные Госконтролем эксперты сочли маловероятным, что частные инвесторы захотят создать в Эстонии управляемые производственные мощности без государственной поддержки. Причиной тому служит нерентабельность инвестиций, поскольку такие мощности выводятся на рынок преимущественно в тех случаях, когда не дует ветер, не светит солнце или когда производство возобновляемой электроэнергии низкое", - пояснил Госконтроль.