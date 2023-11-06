Госконтроль дал разгромную оценку энергетической политике в Эстонии

В рапорте, в частности, указано, что для государства важно долгосрочное планирование развития энергетического хозяйства. Отмечено и то, что Госконтроль обращал на это внимание в ходе проведенного в 2012 году аудита. Но конкретных и реальных выходов из энергетических проблем правительство до сих пор не представило.

Государственный контролер Янар Холм признал, что в ситуации со многими переменными трудно принимать решения и практически невозможно предсказать, принесет ли тот или иной выбор пользу в будущем. В то же время худшим вариантом, по его словам, было бы не принимать решение вовсе.

Холм сообщил ERR, что оценка Госконтроля, вероятно, не станет сюрпризом для людей, принимающих решения.

"Главный вопрос заключается в том, как гарантировать домохозяйствам и коммерческим потребителям в Эстонии необходимое количество электроэнергии в любое время по приемлемой цене. Этот вопрос все еще ждет конкретного и реалистичного ответа", - подчеркнул Холм.

По мнению Госконтроля, меры, указанные в очередной программе по развитию энергетики, носят слишком общий характер и не предусматривают, кто и на какие деньги будет претворять в жизнь запланированные мероприятия.