Горящую кучу силоса потушили за два дня

Северное побережьеНовостиГорящую кучу силоса потушили за два дняЭрик Калда6 ноября 2023, 15:02FacebookCommentsСпасательная машина. Фото: Ilja SmirnovВ субботу вечером в центр тревоги поступило сообщение о дымящейся большой куче силоса в деревне Тякуметса волости Тойла.Спасатели обнаружили два очага возгорания.На месте рабочие помогали трактором разогнать кучу силоса, а спасатели тушили огонь.Работы по тушению продолжались почти пять часов и продолжились на следующий день с помощью находившихся на месте тракторов.Пожар был потушен к двум часам дня.FacebookCommentsКлючевые слова пожарспасателитревогаработыцентр тревоги Pекомендуем