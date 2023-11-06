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Горящую кучу силоса потушили за два дня

Эрик Калда
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Ilja Smirnov

В субботу вечером в центр тревоги поступило сообщение о дымящейся большой куче силоса в деревне Тякуметса волости Тойла.

Спасатели обнаружили два очага возгорания.

На месте рабочие помогали трактором разогнать кучу силоса, а спасатели тушили огонь.

Работы по тушению продолжались почти пять часов и продолжились на следующий день с помощью находившихся на месте тракторов.

Пожар был потушен к двум часам дня.

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