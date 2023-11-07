В футзале Нарва идет без поражений

На чемпионате Эстонии по футзалу успешнее всех из трех ида-вируских команд начал нарвский "United", одержавший третью подряд победу, переиграв со счетом 6:0 руммуский "Dünamo".
Два гола забил за нарвскую команду Сергей Александров. Идущий без поражений "United" набрал девять очков и делит в турнирной таблице первое место с командой "SMSRaha" из Виймси.
Силламяэский "NPM Silmet" уверенно выиграл со счетом 8:1 в Тартумаа в спортхолле Ляхте у тамошнего "Ravens". Самый результативный игрок команды Антон Пфенинг в этот раз записал на свой счет три гола. В итоге у команды Силламяэ две победы и одно поражение.
Йыхвиский "Phoenix" со счетом 1:5 уступил таллиннскому "Bunker", в котором играют среди других также дошедший в большом футболе до сборной Эстонии уроженец Силламяэ Андрей Сидоренков и главный тренер "Nõmme Kalju" Никита Андреев. Единственный гол за команду Йыхви в этой игре забил Андрей Врабие.
Йыхви начал серию мастеров с одной победы и двух поражений.
В это воскресенье в 16.00 в Силламяэском спортивном центре встретятся команды Силламяэ и Йыхви. В проходившем в октябре в Йыхви финале Суперкубка уверенно победил Силламяэ.