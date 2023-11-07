ОДИН ВОПРОС ⟩ Найдены ли собственники мемориальных камней в Синимяэ?

- Сейчас камни восстановлены, но процесс признания их бесхозными все еще продолжается. Это не быстрый процесс и может занять больше года. В свое время эти камни устанавливались там по инициативе различных организаций, семей и родственников погибших, также участвовало государство. Для того чтобы наконец взять их на баланс города Нарва-Йыэсуу, потребуется время, нужно сделать массу запросов, и это довольно бюрократический процесс.