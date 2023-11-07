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ОДИН ВОПРОС ⟩ Найдены ли собственники мемориальных камней в Синимяэ?

Северное побережье
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Максим Ильин.
Максим Ильин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Рано утром 9 мая этого года в Синимяэ в Нарва-Йыэсуу злоумышленниками, чьи личности пока не установлены, были осквернены семь мемориалов павшим воинам Эстонии и других стран, воевавшим на стороне Германии. После этого город Нарва-Йыэсуу начал искать следы владельцев этих камней и инициировал процедуру признания их бесхозными.

Мэр Нарва-Йыэсуу МАКСИМ ИЛЬИН:

- Сейчас камни восстановлены, но процесс признания их бесхозными все еще продолжается. Это не быстрый процесс и может занять больше года. В свое время эти камни устанавливались там по инициативе различных организаций, семей и родственников погибших, также участвовало государство. Для того чтобы наконец взять их на баланс города Нарва-Йыэсуу, потребуется время, нужно сделать массу запросов, и это довольно бюрократический процесс.

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