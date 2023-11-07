Михкель Нестор: Рост безработицы тормозит потребление

Из-за низкой потребительской уверенности и быстрого роста цен потребление среди эстонцев было в этом году скромным.
К счастью, на сегодня инфляция явно замедлилась и восстановилась привычная по крайней мере для эстонцев ситуация, когда зарплаты растут быстрее, нежели уровень цен. Когда рост средней брутто-зарплаты в нынешнем году составит крепкие 11% по сравнению с прошлым годом. В следующем году рост зарплат таких высот, очевидно, не достигнет, но все же ограничится значительными 6,5%. Если нынче средняя инфляция составит в Эстонии 9,5%, то в следующем году она будет, в соответствии с прогнозом, около 4,5%. Правда, без повышения налога с оборота повышение цен оказалось бы еще более скромным. Несмотря на это, мы можем рассчитывать в следующем году на повышение реальной зарплаты на 2%.
Казалось бы, это должно позволить также потреблению значительно вырасти, но, к сожалению, возможности людей начинает ограничивать рост безработицы. Если до сих пор рынок труда, несмотря на продолжительный экономический спад, демонстрировал удивительную стойкость, то, к сожалению, предприятия не имеют возможности бесконечно держать у себя работников без дела в условиях низкого спроса.
В то же время рост безработицы будет довольно-таки скромным. В соответствии с прогнозом SEB, в 2024 году средний уровень безработицы составит 7,5%.