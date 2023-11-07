Михкель Нестор: Рост безработицы тормозит потребление

К счастью, на сегодня инфляция явно замедлилась и восстановилась привычная по крайней мере для эстонцев ситуация, когда зарплаты растут быстрее, нежели уровень цен. Когда рост средней брутто-зарплаты в нынешнем году составит крепкие 11% по сравнению с прошлым годом. В следующем году рост зарплат таких высот, очевидно, не достигнет, но все же ограничится значительными 6,5%. Если нынче средняя инфляция составит в Эстонии 9,5%, то в следующем году она будет, в соответствии с прогнозом, около 4,5%. Правда, без повышения налога с оборота повышение цен оказалось бы еще более скромным. Несмотря на это, мы можем рассчитывать в следующем году на повышение реальной зарплаты на 2%.