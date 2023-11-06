Убийце нарвской школьницы Дарьи отказали в условно-досрочном освобождении

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождения из тюрьмы 26-летнему Тоомасу Трифонову (в прошлом он носил фамилию Семыкин), отбывающему наказание за убийство 14-летней нарвской школьницы Дарьи.
Отказ в УДО вступил в законную силу 6 ноября, когда Государственный суд не принял в производство жалобу защитника Трифонова.
В сентябре, о чем информировал Rus.ERR, Вируский уездный суд Трифонову в УДО с последующим применением к нему электронного наблюдения отказал. 10 октября ту же позицию занял Тартуский окружной суд. После этого защитник осужденного подал кассационную жалобу в Госсуд, но в итоге высший судебный орган Эстонии не стал ее рассматривать.
Прокуратура досрочное освобождение Тоомаса Трифонова из тюрьмы не поддержала.
Срок отбывания наказания, назначенный Трифонову летом 2017 года, истекает 6 января 2031 года.
Согласно обвинительному заключению, вечером 4 декабря 2015 года в лесопарке на Ореховой горке в Нарве Трифонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя под влиянием личной неприязни, напал сзади на 14-летнюю Дарью и задушил ее.
После этого вместе со своим знакомым они спрятали труп девочки за дощатым настилом тропы здоровья и скрылись с места преступления. Тело погибшей обнаружили лишь пять дней спустя.
Вируский уездный суд 13 июля 2017 года приговорил Трифонова за убийство к 12 годам тюремного заключения. Поскольку молодой человек на тот момент отбывал условное наказание за предыдущее преступление, то общий срок наказания составил 14 лет и 9 месяцев, из которого был вычтен уже отбытый в заключении срок. В итоге суд наказал Трифонова тюремным заключением сроком 13 лет, 5 месяцев и 24 дня. В законную силу приговор вступил в августе 2018 года.