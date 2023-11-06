Убийце нарвской школьницы Дарьи отказали в условно-досрочном освобождении

Отказ в УДО вступил в законную силу 6 ноября, когда Государственный суд не принял в производство жалобу защитника Трифонова.

В сентябре, о чем информировал Rus.ERR, Вируский уездный суд Трифонову в УДО с последующим применением к нему электронного наблюдения отказал. 10 октября ту же позицию занял Тартуский окружной суд. После этого защитник осужденного подал кассационную жалобу в Госсуд, но в итоге высший судебный орган Эстонии не стал ее рассматривать.

Прокуратура досрочное освобождение Тоомаса Трифонова из тюрьмы не поддержала.

Срок отбывания наказания, назначенный Трифонову летом 2017 года, истекает 6 января 2031 года.

Согласно обвинительному заключению, вечером 4 декабря 2015 года в лесопарке на Ореховой горке в Нарве Трифонов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя под влиянием личной неприязни, напал сзади на 14-летнюю Дарью и задушил ее.

После этого вместе со своим знакомым они спрятали труп девочки за дощатым настилом тропы здоровья и скрылись с места преступления. Тело погибшей обнаружили лишь пять дней спустя.