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Чт, 29.05.2025
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В начале июня в Нарве запустят дополнительные автобусы на кладбище

Жаркая автобусная остановка в Нарве летом. (Фото: Илья СМИРНОВ/АРХИВ)

В начале июня православные верующие отмечают День святой Троицы, или Пятидесятницу, и День святого Духа. По этому случают в Нарве на линии, ведущие на кладбище, выведут дополнительные автобусы.

С 6 по 8 и с 13 по 15 июня рейсы по маршруту Ледовый холл - Вокзал - Энергия - Кангеласте - Раквере 36 - кладбище Рийгикюла будут осуществляться в 9:30 и в 10:30. В обратном направлении - в 11:30 и в 12:30.

Проезд бесплатный.

Кроме этого, уездная линия №32 по выходным дням отправляется от остановки "Нарвский вокзал" в 11:00 по маршруту Петровская площадь - Энергия - КЦ "Женева" - Темпо - кладбище Рийгикюла. Обратный рейс - в 13:45.

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Нарва
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