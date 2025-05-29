В начале июня в Нарве запустят дополнительные автобусы на кладбище

С 6 по 8 и с 13 по 15 июня рейсы по маршруту Ледовый холл - Вокзал - Энергия - Кангеласте - Раквере 36 - кладбище Рийгикюла будут осуществляться в 9:30 и в 10:30. В обратном направлении - в 11:30 и в 12:30.