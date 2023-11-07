ПЕРЕДОВИЦА ⟩ По-старому нельзя, по-новому не умеют

С одной стороны, от политиков поступают сигналы, что производству электроэнергии из сланца, то есть тому способу, благодаря которому в Эстонии на протяжении десятилетий помещения и улицы были освещены и электрические машины работали, нужно как можно скорее положить конец. Разговоры о том, как в таком случае получать электричество другим способом, все больше напоминают старейшин народного собрания из комедии "Дружина", когда лучшим решением для сопротивления наступающему чужеземному войску оказалось решение начать петь.

Шутки шутками, но на самом деле дело серьезное, как констатировал госконтролер Янар Хольм в опубликованном в этот понедельник отчете об аудите. Он прав в том, что за последние десять лет в Эстонии практически не строились новые ветропарки. Пуртсеский ветропарк с пятью ветряными турбинами, который начал работать прошлым летом в окрестностях Кивиыли, является одним из немногих. Но его мощность составляет менее десяти процентов мощности, например, новой станции в Аувере.

Новые и более крупные ветропарки находятся, по крайней мере, на стадии планирования. Если их созданию не помешают судебные иски и другие меры, то через шесть-семь лет ситуация может измениться к лучшему. Однако важный вопрос о том, как обеспечить производство управляемой электроэнергии, когда не дует ветер и не светит солнце, пока остается нерешенным.